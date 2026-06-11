Ấn Độ triệu tập Đại biện Mỹ sau vụ tấn công tàu chở dầu ngoài khơi Oman 11/06/2026 06:09

Ngày 10-6, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã xác nhận với kênh Al Jazeera rằng họ đã triệu tập Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại New Delhi – ông Jason Meeks để phản đối mạnh mẽ vụ việc Mỹ tấn công tàu chở dầu treo cờ Palau chở 24 thủy thủ Ấn Độ ngoài khơi bờ biển Oman.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ cho biết đã thực hiện một cuộc tấn công "chính xác" vào tàu Settebello mang cờ Palau khi con tàu đang vận chuyển dầu của Iran qua Vịnh Oman vào tối 9-6, với lý do thủy thủ đoàn đã không tuân thủ chỉ thị từ lực lượng Mỹ.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ triệu Đại biện Mỹ sau vụ tấn công tàu chở dầu ngoài khơi Oman. Ảnh minh hoạ: Local Library

Tàu Settebello là một tàu chở hóa chất/sản phẩm dầu mỏ, đã báo cáo về một vụ cháy trong phòng máy cách cảng Sohar của Oman khoảng 20 hải lý về phía đông bắc, theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải của Anh.

Nhóm quản lý rủi ro hàng hải Vanguard của Anh cho biết Hải quân Oman đã đáp lại tín hiệu cầu cứu của tàu Settebello.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết 21 thủy thủ Ấn Độ đã được cứu sống và 3 người vẫn còn mất tích, đồng thời lên án bạo lực và kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công vào tàu thương mại và cơ sở hạ tầng dân sự trong khu vực.

“Đại sứ quán của chúng tôi tại Oman đang theo dõi sát sao tình hình và chủ động phối hợp với chính quyền Oman trong hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra. Việc nhắm mục tiêu vào tàu thương mại và cơ sở hạ tầng dân sự trong khu vực phải chấm dứt” - Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố.

Ông Arsenio Dominguez - Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) của Liên Hợp Quốc - cũng đã lên án “bất kỳ hành động nào từ bất kỳ bên nào gây nguy hiểm đến tính mạng của các thủy thủ và sự an toàn của vận tải biển quốc tế”.

“Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tôi xin chia buồn sâu sắc với gia đình của ba thủy thủ mất tích và với tất cả những người đang chờ đợi tin tức về các thành viên thủy thủ đoàn” - ông Dominguez nói.