Thẩm phán liên bang bác việc ông Trump thu 100.000 USD với visa lao động nước ngoài H-1B 09/06/2026 06:04

(PLO)- Một thẩm phán liên bang Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc thu 100.000 USD phí cấp visa H-1B.

Ngày 8-6, một thẩm phán liên bang đã bác bỏ khoản phí 100.000 USD mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đối với những người muốn xin thị thực (visa) H-1B dành cho lao động nước ngoài có tay nghề cao, đài ABC News đưa tin.

Trong phán quyết dài 42 trang, Thẩm phán Leo Sorokin đã hủy bỏ chính sách này trên toàn quốc, kết luận rằng chính phủ liên bang đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt khoản phí này mà không có sự chấp thuận của Quốc hội.

Thẩm phán Sorokin viết: "Tổng thống không có bất kỳ quyền lực 'mặc nhiên vốn có' nào như vậy trong trường hợp này. Quyền đánh thuế của một bộ lạc không bắt nguồn từ Hiến pháp hay bất kỳ đạo luật liên bang nào; trái lại, đó là một đặc trưng cốt lõi và riêng có của chủ quyền bộ lạc. Tuy nhiên, khác với các bộ lạc, Tổng thống không có thẩm quyền áp đặt thuế trừ khi quyền đó được Quốc hội ủy quyền thông qua luật”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trong phán quyết, Thẩm phán Sorokin đã gọi khoản phí 100.000 USD là "thuế", bất kể khoản tiền đó được chính quyền gọi là gì. Thẩm phán này cũng bác bỏ lập luận của chính quyền ông Trump rằng nhánh hành pháp có thẩm quyền thu khoản phí 100.000 USD.

"Mặc dù nhánh hành pháp có quyền tự do quyết định về việc cho phép và cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài, nhưng quyền tự do đó không phải là vô hạn” - Thẩm phán Sorokin viết.

Vào tháng 9, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh bổ sung phí xin visa và cấm người lao động diện H-1B nhập cảnh vào Mỹ trừ khi họ thanh toán khoản phí 100.000 USD.

"Chúng ta sẽ có thể giữ chân những người làm việc rất năng suất ở lại nước Mỹ và trong nhiều trường hợp các công ty sẽ trả rất nhiều tiền cho điều này, và họ rất vui mừng về điều đó” - ông Trump khẳng định vào thời điểm đó.

Hồi tháng 12, một liên minh các tiểu bang đã kiện chính phủ, lập luận rằng phí visa H-1B cao hơn - trước đây dao động từ 960 USD đến 7.595 USD, sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng trong hệ thống trường công lập, các trường đại học tiểu bang và các cơ sở chăm sóc sức khỏe công cộng phụ thuộc vào lao động nước ngoài.

Chương trình visa H1-B được tạo ra như một phần của đạo luật nhập cư năm 1990, cho phép những người nước ngoài có bằng đại học và sau đại học trong một số lĩnh vực nhất định như khoa học máy tính, kỹ thuật và nghiên cứu y tế được sinh sống và làm việc hợp pháp tại Mỹ.