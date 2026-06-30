Động đất ở Venezuela: Số người chết tăng lên 1.719, dư chấn vẫn còn 30/06/2026 08:10

(PLO)- Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh ở Venezuela vào tuần trước đã lên đến 1.719, hơn 5.000 người bị thương, trong khi dư chấn động đất vẫn xuất hiện trong ngày 29-6.

Ngày 29-6 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Venezuela – ông Jorge Rodríguez cho biết số người thiệt mạng do trận động đất mạnh ở nước này vào tuần trước đã lên đến 1.719, theo đài CNN.

Ông Rodríguez cũng cho biết các dư chấn đã ảnh hưởng đến 22.619 người, trong đó có 5.034 người bị thương. Theo thống kê, trong số 855 tòa nhà bị hư hại, 189 tòa nhà đã sụp đổ hoàn toàn.

Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân động đất ở Caraballeda, bang La Guaira (Venezuela), ngày 28-6. Ảnh: AFP

Kể từ khi các trận động đất xảy ra hôm 24-6, giới chức Venezuela đã ghi nhận 609 dư chấn. Ông Rodríguez cho biết trong ngày 29-6 cũng có dư chấn.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ dự báo có khả năng số người chết do động đất lên tới 10.000 hoặc hơn.

Các nỗ lực cứu hộ quốc tế và địa phương đang chạy đua với thời gian và tập trung vào TP La Guaira (bang La Guaira) – khu vực bị động đất ảnh hưởng nặng nề nhất tại Venezuela. Khoảng 30.000 nhân viên cứu hộ khẩn cấp người Venezuela và 2.700 chuyên gia nước ngoài đang tham gia các nỗ lực cứu hộ.

Giới chức Venezuela cũng cho biết họ đã nhận được sự hỗ trợ từ 24 quốc gia, với hơn 500 tấn hàng viện trợ, 2.700 nhân viên cứu hộ và hỗ trợ, cùng khoảng 86 đội cứu hộ có chó nghiệp vụ.

Thời hạn 72 giờ vàng để cứu các nạn nhân bị mắc kẹt sau thảm họa thiên nhiên đã trôi qua vào tối 28-6. Tuy nhiên, một số trường hợp cứu hộ thành công đã mang lại tia hy vọng cho đội ngũ cứu hộ.

Theo đài Al Jazeera, khả năng sống sót của các nạn nhân có thể được kéo dài nếu họ có đủ thức ăn và nước uống.