Động đất kép ở Venezuela: Thương vong tăng, quốc tế chung tay giúp đỡ 26/06/2026 06:27

(PLO)- Trận động đất kép ở Venezuela đã gây ra sự tàn phá khủng khiếp và số người thiệt mạng có thể lên đến hàng nghìn.

Hãng tin Reuters đưa tin hàng trăm người ở Venezuela vẫn còn mắc kẹt dưới các đống đổ nát trong khi hàng nghìn người vẫn mất tích sau trận động đất kép tàn phá thủ đô Caracas và vùng lân cận, gây ra nhiều dư chấn mạnh.

Người dân đi ngang qua một tòa nhà bị sập ở Caracas (Venezuela) sau khi hai trận động đất mạnh xảy ra gần đó. Ảnh: AFP

Ít nhất 188 người thiệt mạng

Một trận động đất mạnh 7,2 độ richter đã xảy ra cách Caracas khoảng 160 km về phía tây vào tối 24-6 (giờ địa phương), chưa đầy một phút sau đó là một trận dư chấn mạnh 7,5 độ richter, mạnh nhất trong hơn một thế kỷ, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ.

Chủ tịch quốc hội Venezuela - ông Jorge Rodriguez cho biết rằng ít nhất 188 người đã được xác nhận thiệt mạng và 200 người bị mắc kẹt, tính đến chiều 25-6.

Ông Rodriguez cho biết ít nhất 1.520 người đã phải nhập viện và 250 tòa nhà bị hư hại hoặc phá hủy, khiến gần 3.000 gia đình mất nhà cửa.

Nhiều người Venezuela đang ở nhà khi động đất xảy ra vào ngày lễ. Cư dân tháo chạy khỏi các tòa nhà rung chuyển và đổ ra đường khi các công trình sụp đổ khắp Caracas và các khu vực lân cận.

Bang La Guaira, gần thủ đô Caracas, là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Quyền Tổng thống Venezuela - bà Delcy Rodriguez cho biết La Guaira "đã trở thành vùng thảm họa", thêm rằng chính phủ của bà đang hợp tác với các doanh nghiệp để triển khai máy móc hạng nặng nhằm đẩy nhanh các nỗ lực cứu hộ.

Ở một số khu vực, các nhân viên cứu hộ đã phải vật lộn trên đống đổ nát của các tòa nhà bị sập. Tại thủ phủ của bang La Guaira, các tình nguyện viên phải dùng tay không để bới các đống đổ nát do thiếu hụt nhân viên cứu hộ.

"Chúng tôi mất tất cả. Chúng tôi không có thức ăn hay thuốc men. Chúng tôi hy vọng sự giúp đỡ sẽ đến nhanh chóng" - ông Pedro Perez, 64 tuổi, chủ một xưởng bọc vải, cho hay. Ông cho biết đã mất nhà và công việc kinh doanh sau trận động đất.

Hàng nghìn người có thể vẫn còn mất tích

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ sử dụng mô hình dự đoán đã ước tính số người chết rất có thể lên tới hàng nghìn người, với kịch bản xấu nhất là vượt quá 10.000 người.

Một trang web được thành lập để theo dõi những người mất tích ⁠và được các nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela đã liệt kê hơn 41.000 người mất tích. Reuters không thể xác minh các con số này.

Trận động đất mạnh 7,5 độ richter là trận động đất mạnh nhất ở Venezuela kể từ năm 1900. Đất nước này nằm trên ranh giới giữa các mảng Caribe và Nam Mỹ và đã hứng chịu những trận động đất kinh hoàng, trong đó có trận động đất khiến khoảng 30.000 người thiệt mạng vào năm 1812.

Các tòa nhà dân cư bị hư hại sau trận động đất kép ở Venezuela. Ảnh: Ronald Peña R/EPA

Sự ủng hộ của quốc tế

Các chính phủ và tổ chức nhân đạo trên toàn thế giới đã bắt đầu gửi tiền mặt, đội cứu hộ và viện trợ khác tới Venezuela.

Trưởng ban viện trợ của Liên Hợp Quốc Tom Fletcher cho biết Văn phòng các vấn đề nhân đạo đang điều phối việc triển khai các đội tìm kiếm và cứu hộ đô thị quốc tế.

“Những ngày tới sẽ đòi hỏi một nỗ lực tập thể to lớn để hỗ trợ phản ứng do chính phủ dẫn đầu và giúp đỡ các cộng đồng” - ông Fletcher nói, thêm rằng khoảng 8 triệu người Venezuela cần viện trợ nhân đạo ngay cả trước trận động đất, và thảm họa này có thể khiến họ dễ bị tổn thương hơn.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đang huy động 150 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Venezuela. Khoản tiền này bao gồm 50 triệu USD tài trợ song phương mới cho các đối tác như Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc và tổ chức phi lợi nhuận International Medical Corps, cùng với khoản đóng góp 100 triệu USD vào quỹ chung của Liên Hợp Quốc.

Washington cũng đang cử một đội ứng phó thảm họa với hai đơn vị tìm kiếm và cứu hộ đô thị, đồng thời cung cấp hỗ trợ vận chuyển bằng đường hàng không, hậu cần và phối hợp để đưa nhân lực và vật tư cứu sinh đến các khu vực bị ảnh hưởng, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Vatican đưa tin Giáo hoàng Leo XIV đã gửi 100.000 euro (114.000 USD) từ quỹ từ thiện của Vatican đến Venezuela để cứu trợ nạn nhân động đất.

Đầu bếp Jose Andres - người sáng lập tổ chức cung cấp bữa ăn nhân đạo World Central Kitchen - cho biết rằng nhóm của ông đã bắt đầu phân phát các bữa ăn ở Caracas. Ông Andres cũng cho biết trên mạng xã hội X rằng Quỹ Longer Tables của ông sẽ ngay lập tức đóng góp 1 triệu USD để giúp đỡ Venezuela.

El Salvador, Mexico, Panama, Ecuador, Colombia, và nhiều quốc gia khác cũng thông báo gửi đội cứu hộ tới giúp đỡ Venezuela.