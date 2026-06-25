Hai trận động đất mạnh liên tiếp ở Venezuela, ước tính thương vong lớn 25/06/2026 07:49

(PLO)- Xảy ra 2 trận động đất mạnh liên tiếp ở Venezuela, làm sập nhiều tòa nhà ở thủ đô Caracas, được đánh giá là có thể gây ra thương vong cao và trên diện rộng.

Ngày 24-6 (giờ địa phương), hai trận động đất mạnh liên tiếp đã xảy ra ở Venezuela. Các trận động đất này đã làm sập nhiều tòa nhà ở thủ đô Caracas, theo hãng tin Reuters.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất đầu tiên mạnh 7,1 độ richter, xảy ra cách Caracas khoảng 160 km về phía tây. Chưa đầy 1 phút sau đó, một trận động đất khác mạnh 7,5 độ richter cũng xảy ra.

Một nạn nhân được giúp đỡ thoát khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở Caracas (Venezuela) hôm 24-6. Ảnh: AFP

"Thương vong cao và thiệt hại trên diện rộng là điều có thể xảy ra và thảm họa có khả năng lan rộng" – USGS cho biết. Theo ước tính ban đầu của USGS, số người chết có thể từ 10.000 đến 100.000.

Nhà chức trách chưa đưa ra ước tính về số người chết hoặc bị thương.

"Một số tòa nhà đã bị sập [ở Caracas]. Nhà cửa đã bị sụp đổ" – Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello thông báo trên truyền hình.

Theo tờ USA Today, sau các trận động đất, Hệ thống Cảnh báo Sóng thần Mỹ ban đầu đã đưa ra cảnh báo sóng thần đối với Puerto Rico. Hệ thống này cũng cảnh báo các đảo ngoài khơi bờ biển Venezuela cũng có thể bị những cơn sóng nguy hiểm ảnh hưởng.

Tuy nhiên, Hệ thống Cảnh báo Sóng thần Mỹ sau đó đã rút lại cảnh báo này.

"Mối đe dọa sóng thần từ trận động đất này đã qua và không còn mối đe dọa nào nữa” – thông báo cho biết.

Theo Reuters, Venezuela nằm trên một khu vực dễ ghi nhận địa chấn – nơi có mảng kiến ​​tạo Caribe va chạm với mảng kiến ​​tạo Nam Mỹ.