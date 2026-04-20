Nhật phát cảnh báo ‘siêu động đất’, ngay sau trận động đất 7,7 độ richter 20/04/2026 18:29

(PLO)- Cơ quan Khí tượng Nhật (JMA) vừa phát cảnh báo nguy cơ hứng chịu “siêu động đất” sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra trước đó không lâu.

JMA khuyến cáo người dân tại 7 tỉnh cần sẵn sàng các phương án ứng phó thảm họa và theo dõi sát sao các thông tin cập nhật, theo đài NHK.

Giới chức nước này nhận định xác suất xảy ra siêu động đất dọc theo hai rãnh đại dương ở Thái Bình Dương đang ngày càng gia tăng. Phạm vi cảnh báo hiện bao trùm 182 thành phố và thị trấn, kéo dài từ vùng Hokkaido đến tỉnh Chiba.

Nhật phát cảnh báo nguy cơ “siêu động đất” sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter. Ảnh: NHK

Trước đó, JMA đã điều chỉnh độ lớn của trận động đất xảy ra lúc 16 giờ 52 phút ngoài khơi vùng Sanriku (tỉnh Iwate) từ 7,5 lên 7,7 độ richter.

Tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, độ rung chấn đo được đạt mức 5 mạnh (upper 5) trên thang cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật.

Về công tác ứng phó, chính phủ Nhật cho biết tính đến 1 giờ 45 cùng ngày, có 171.957 người dân tại các tỉnh Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi và Fukushima đã được lệnh sơ tán.

Ngay sau trận động đất, chính phủ cũng đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm tại trung tâm quản lý khủng hoảng thuộc Văn phòng Thủ tướng.

Theo NHK, một đợt sóng thần cao 80 cm đã được ghi nhận tại cảng Kuji, tỉnh Iwate, và mực nước vẫn đang tiếp tục dâng.

Ngoài ra, sóng cao khoảng 40 cm cũng xuất hiện tại cảng Miyako (Iwate), thị trấn Urakawa (Hokkaido) và cảng Hachinohe (Aomori). Các khu vực khác tại Nhật ghi nhận sóng thần dưới 30 cm.

Theo NHK, JMA hiện đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần, song duy trì mức khuyến cáo tại một số khu vực thuộc Hokkaido, Aomori, Miyagi và Fukushima. Khả năng mực nước ở các khu vực này dâng lên tới khoảng 1 m.