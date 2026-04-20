CHÙM ẢNH: Ông Kim Jong-un cùng con gái giám sát vụ phóng 5 tên lửa Hwasong-11 Ra 20/04/2026 13:57

Ngày 20-4, hãng thông tấn KCNA đưa tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái đã trực tiếp giám sát vụ phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất Hwasong-11 Ra.

KCNA đưa tin một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc đã phát hiện nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng về vùng biển phía đông của bán đảo Triều Tiên vào khoảng 6 giờ 10 phút sáng 19-4 từ khu vực Sinpho của Triều Tiên.

Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất Hwasong-11 Ra của Triều Tiên ngày 19-4. Ảnh: KCNA

KCNA cho biết mục đích của vụ phóng thử là để đánh giá sức mạnh của "đầu đạn bom chùm và đầu đạn mìn phân mảnh" được trang bị cho hệ thống vũ khí.

5 tên lửa đã tấn công một khu vực mục tiêu gần một hòn đảo cách đó khoảng 136 km với "mật độ rất cao", thể hiện đầy đủ khả năng chiến đấu của vũ khí này.

Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất Hwasong-11 Ra của Triều Tiên ngày 19-4. Ảnh: KCNA

Ông Kim bày tỏ "sự hài lòng lớn" về vụ phóng thử, nói rằng điều này có ý nghĩa trọng đại nhằm tăng cường khả năng tấn công mật độ cao để trấn áp một khu vực mục tiêu cụ thể, cũng như khả năng tấn công chính xác cao.

Ông Kim cũng khuyến khích các nhóm nghiên cứu khoa học chịu trách nhiệm phát triển vũ khí, bày tỏ niềm hy vọng rằng họ sẽ tiếp tục "nhiệm vụ quan trọng của mình là tiếp thu và cập nhật các công nghệ siêu hiện đại cần thiết cho sự sẵn sàng chiến đấu của quân đội".

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái giám sát vụ phóng 5 tên lửa Hwasong-11 Ra ngày 19-4. Ảnh: KCNA

Theo hãng thông tấn Yonhap, vụ phóng tên lửa vào cuối tuần qua diễn ra sau vụ thử nghiệm nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên vào ngày 8-4. Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết vào thời điểm đó, nước này đã thử nghiệm một tên lửa đạn đạo chiến thuật mang đầu đạn bom chùm, nói rằng nó có thể "biến bất kỳ mục tiêu nào thành tro bụi" trong tầm bắn với sức mạnh tối đa.

Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức chấm dứt các hành động khiêu khích bằng tên lửa.