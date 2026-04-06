Em gái ông Kim Jong-un: Tổng thống Hàn Quốc ‘có tầm nhìn’ khi lấy làm tiếc vụ UAV bay sang Triều Tiên 06/04/2026 21:25

(PLO)- Bà Kim Yo-jong - em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - khen Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung "thẳng thắn và có tầm nhìn" sau khi ông Lee bày tỏ lấy làm tiếc vụ UAV xâm phạm Triều Tiên.

Ngày 6-4, bà Kim Yo-jong - em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - nói rằng Triều Tiên nhìn nhận Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung là người “thẳng thắn”, sau khi ông này bày tỏ sự lấy làm tiếc về vụ máy bay không người lái (UAV) bay sang Triều Tiên.

Cụ thể, phát biểu tại cuộc họp nội các, ông Lee bày tỏ sự lấy làm tiếc về vụ việc, đã xảy ra từ nhiều tháng trước, theo hãng thông tấn Yonhap.

“Dù đây không phải là hành động của chính phủ chúng tôi, tôi vẫn bày tỏ sự lấy làm tiếc tới phía Triều Tiên về những căng thẳng quân sự không cần thiết do hành vi liều lĩnh như vậy gây ra” - ông Lee nói.

Trong tuyên bố được hãng thông tấn KCNA đăng tải sau đó, bà Kim cho biết Bình Nhưỡng “đánh giá đây là hành động rất may mắn và khôn ngoan cho chính họ”.

Bà Kim Yo-jong - em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: YONHAP

“Tổng thống Hàn Quốc đã đích thân bày tỏ sự tiếc nuối và đề cập biện pháp ngăn chặn tái diễn. Chính phủ chúng tôi đánh giá đây là một hành động rất may mắn và khôn ngoan cho chính họ. Nguyên thủ của chúng tôi nhận định đây là biểu hiện của thái độ một con người thẳng thắn và có tầm nhìn rộng” - KCNA dẫn lời bà Kim.

Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo Seoul “cần chấm dứt mọi hành động khiêu khích liều lĩnh” nhằm vào Bình Nhưỡng.

Trước đó, ngày 10-1, Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đã xâm phạm chủ quyền Triều Tiên bằng việc đưa một UAV xâm nhập không phận hồi đầu tuần, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả đối với hành động mà Bình Nhưỡng gọi là “khiêu khích”, theo KCNA.

KCNA dẫn lời người phát ngôn quân đội Triều Tiên rằng chiếc UAV xuất phát từ một hòn đảo thuộc TP Incheon (Hàn Quốc), bay khoảng 8 km trước khi bị bắn hạ trong không phận Triều Tiên vào ngày 4-1.

Hôm 10-1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ra lệnh điều tra ngay lập tức các cáo buộc của phía Triều Tiên.

Tuần trước, các công tố viên Hàn Quốc đã truy tố 3 cá nhân bị cáo buộc đã điều khiển UAV vào Triều Tiên trong khoảng thời gian từ tháng 9-2025 đến tháng 1-2026. Những người bị truy tố gồm 1 nghiên cứu sinh hơn 30 tuổi, một nhân viên Cơ quan Tình báo Quốc gia và một sĩ quan quân đội.