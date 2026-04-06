Tướng tình báo IRGC bị ám sát; Iran tuyên bố tấn công tàu đổ bộ USS Tripoli, phản hồi kế hoạch 15 điểm của Mỹ 06/04/2026 20:27

Tình hình chiến sự tại Trung Đông chiều 6-4 tiếp tục leo thang.

IRGC tuyên bố tấn công tàu đổ bộ Mỹ USS Tripoli, Israel hứng không kích từ Iran, Yemen, Lebanon

. Ngày 6-4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz xác nhận không quân nước này đã tiến hành một “cuộc tấn công mạnh mẽ” nhằm vào cơ sở hóa dầu lớn nhất của Iran tại Assaluyeh (tỉnh Bushehr, miền nam Iran), theo tờ The Times of Israel.

Theo phía Israel, đây là mục tiêu trọng tâm, chiếm khoảng 50% sản lượng hóa dầu của Iran.

Trước đó, truyền thông Iran đưa tin đã xảy ra nhiều vụ nổ tại khu vực Assaluyeh, nơi đặt các cơ sở xử lý khí và hóa dầu lớn gắn với mỏ khí South Pars - một trong những nguồn năng lượng quan trọng nhất của Iran.

Hiện trường vụ tên lửa Iran gây thiệt hại ở Ramat Gan (Israel) ngày 6-4. Ảnh: FLASH90

Chiều 6-4, còi báo động cũng vang lên trên nhiều khu vực tại Israel khi nước này đối mặt các đợt phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) từ nhiều hướng, bao gồm Iran, Yemen và Lebanon.

. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ và các mục tiêu liên quan đến Israel trong khu vực.

Theo hãng thông tấn Tasnim, IRGC đã nhắm mục tiêu vào tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli (LHA-7) của Mỹ, với hơn 5.000 binh sĩ trên tàu, và buộc con tàu phải rút về khu vực phía nam Ấn Độ Dương.

Iran cũng tuyên bố đã tấn công lực lượng Mỹ trên đảo Bubiyan của Kuwait bằng máy bay không người lái (UAV), nhằm vào các thiết bị vệ tinh và kho đạn.

Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

. Về phía Kuwait, Bộ Y tế nước này cho biết một cuộc tấn công nhằm vào khu dân cư ở miền bắc đã khiến 6 người bị thương. Kuwait cho biết các mảnh vỡ và đầu đạn bị đánh chặn đã rơi xuống khu dân cư, gây ra thương vong.

Tehran: Kế hoạch 15 điểm của Mỹ “tham vọng cực đoan, phi lý”

Theo hãng thông tấn IRNA, Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran đã hoàn tất các yêu cầu của mình liên quan những đề xuất gần đây nhằm chấm dứt xung đột, song sẽ chỉ công bố vào thời điểm phù hợp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmail Baghaei nhấn mạnh nước này sẽ không khuất phục trước sức ép.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei. Ảnh: WANA

“Vài ngày trước, họ đã chuyển các đề xuất thông qua các bên trung gian, và kế hoạch 15 điểm của Mỹ được truyền đạt qua Pakistan cùng một số quốc gia hữu nghị khác” - ông Baghaei nói, nhận định các đề xuất này “mang tham vọng cực đoan, lạ thường, lại phi logic”.

Ông Baghaei khẳng định Iran có khuôn khổ riêng: “Dựa trên lợi ích và các cân nhắc của mình, chúng tôi đã xây dựng và hoàn thiện bộ yêu cầu. Ngay từ khi vấn đề được nêu ra, chúng tôi đã chuẩn bị các phản hồi. Khi cần thiết, chúng tôi sẽ thông tin rõ ràng”.

Cũng trong phát biểu, ông Baghaei lên án các đe dọa của Mỹ nhằm vào hạ tầng Iran là “tội ác chiến tranh”, đồng thời cảnh báo bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Washington sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Tư lệnh tình báo IRGC thiệt mạng

IRGC ngày 6-4 cho biết ông Majid Khademi, người đứng đầu tổ chức tình báo của lực lượng này, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Trong tuyên bố đăng trên hãng tin Sepah News, IRGC cho biết ông Khademi “đã tử vì đạo trong một cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành” vào rạng sáng cùng ngày.

Ông Majid Khademi - Tư lệnh tình báo IRGC thiệt mạng. Ảnh: Ảnh: Văn phòng Lãnh tụ Tối cao Iran/ZUMA/ picture alliance

IRGC mô tả ông Khademi là một vị tướng “mạnh mẽ và có học thức”, người đã “chân thành và dũng cảm” bảo vệ Iran và Cách mạng Hồi giáo năm 1979 khi phục vụ trong nhiều vị trí tình báo và an ninh khác nhau.

Quân đội Israel cũng cho biết họ đã tiêu diệt người đứng đầu tình báo IRGC trong một cuộc không kích tại Tehran. Phía Israel mô tả ông Khademi là “một trong những chỉ huy cấp cao nhất của IRGC, người đã tích lũy kinh nghiệm quân sự và an ninh sâu rộng trong nhiều năm”.