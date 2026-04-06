Cận cảnh các lực lượng đặc nhiệm thực hiện nhiệm vụ giải cứu phi công Mỹ ở Iran 06/04/2026 10:39

(PLO)- Lực lượng đặc nhiệm Mỹ, bao gồm Đội SEAL 6 tinh nhuệ của Hải quân và Delta Force tinh nhuệ của Lục quân, đã thực hiện một chiến dịch đầy rủi ro sâu bên trong lãnh thổ Iran để giải cứu một phi công F-15.

Mỹ đã huy động hàng trăm quân nhân và nhân viên tình báo Mỹ, bao gồm lực lượng đặc nhiệm, cùng với hàng chục máy bay chiến đấu, trực thăng tham gia chiến dịch giải cứu viên phi công mất tích sau khi máy bay F-15 Strike Eagle bị bắn rơi ở Iran vào tuần trước.

Đài CNN dẫn một nguồn tin được thông báo tóm tắt về chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ rằng lực lượng đặc nhiệm Delta Force tinh nhuệ của Lục quân và Đội SEAL 6 của Hải quân nằm trong số hàng trăm binh sĩ đặc nhiệm và nhân viên quân sự, tình báo Mỹ tham gia vào cuộc giải cứu phi công Mỹ.

Hình minh hoạ lực lượng đặc nhiệm Mỹ trong một chiến dịch quân sự. Ảnh: Cpl Alora Finigan/TWZ

Đội SEAL 6 (DEVGRU)

Theo New York Times, việc được cho là có sự tham gia của Đội SEAL 6, tên chính thức là Nhóm Phát triển Tác chiến Đặc biệt Hải quân (DEVGRU), cho thấy Mỹ đã triển khai một đơn vị tác chiến đặc biệt cấp Tier 1 của Hải quân, chuyên thực hiện những nhiệm vụ nhạy cảm và rủi ro cao nhất.

Được thành lập vào năm 1980 sau thất bại của Chiến dịch Eagle Claw tại Iran, DEVGRU được tạo ra nhằm cung cấp năng lực chuyên biệt về chống khủng bố và giải cứu con tin, có khả năng triển khai nhanh trên phạm vi toàn cầu trong những điều kiện tác chiến khắc nghiệt. Đơn vị này hoạt động dưới sự chỉ huy của Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt Hỗn hợp cùng với các đơn vị tinh nhuệ khác như Delta Force, cho phép thực hiện các nhiệm vụ chung phối hợp chặt chẽ ở mức độ nhạy cảm chính trị và quân sự cao nhất, theo trang Army Recognition Group.

Mặc dù phần lớn cấu trúc chính xác của DEVGRU vẫn được giữ bí mật, nhưng các nguồn tin đơn vị này bao gồm các binh sĩ giàu kinh nghiệm được tuyển chọn từ cộng đồng SEAL của Hải quân Mỹ, được hỗ trợ bởi các chuyên gia tình báo, thông tin liên lạc và kỹ thuật. Đơn vị này thường được mô tả là được tổ chức thành nhiều phi đội tấn công, mỗi phi đội có khả năng tiến hành các hoạt động độc lập, được hỗ trợ bởi các đơn vị trinh sát và các đội hỗ trợ nhiệm vụ. Cấu trúc này cho phép đơn vị duy trì khả năng sẵn sàng toàn cầu liên tục và phản ứng nhanh chóng trước các cuộc khủng hoảng mới nổi.

Trong bối cảnh cụ thể của vụ việc giải cứu phi công F-15E bên trong Iran, DEVGRU có thể đã đóng vai trò là lực lượng tác chiến mặt đất chủ lực của nhiệm vụ. Vai trò của họ là nhanh chóng xác định vị trí và bảo vệ phi công bị cô lập, thiết lập ưu thế cục bộ ngay lập tức tại địa điểm giải cứu và ngăn chặn việc bị lực lượng đối phương bắt giữ. Điều này bao gồm khả năng tiến hành các hoạt động tác chiến cường độ cao, thời gian ngắn, bảo vệ vành đai an ninh và ổn định tình hình đủ lâu để tạo điều kiện cho việc rút lui.

Đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ. Ảnh: US NAVY

Vai trò của DEVGRU cũng sẽ bao gồm việc giữ vững địa điểm cứu hộ trong một khoảng thời gian giới hạn nhưng mang tính quyết định, đảm bảo rằng máy bay cứu hộ, có thể hoạt động từ một khu vực hạ cánh tiền tuyến tạm thời bên trong lãnh thổ đối phương, có thể hoàn thành việc cứu hộ một cách an toàn. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chính xác với các đơn vị không quân tác chiến đặc biệt, tình báo, giám sát và trinh sát, cũng như sự bảo vệ trên không.

Trong quá khứ, DEVGRU đã chứng minh khả năng này trong các chiến dịch như cuộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden ở Pakistan năm 2011, đòi hỏi sự thâm nhập sâu vào một khu vực nhạy cảm, sự phối hợp chính xác giữa lực lượng tình báo và quân sự, và việc thực hiện nhanh chóng trong điều kiện rủi ro tác chiến đáng kể. Mô hình hoạt động cho nhiệm vụ giải cứu Iran phản ánh những nguyên tắc tương tự, được điều chỉnh cho phù hợp với kịch bản giải cứu nhân sự.

Delta Force

Delta Force, tên chính thức là Đơn vị Tác chiến Đặc biệt số 1 - Biệt đội Delta, có nhiệm vụ truy bắt và tiêu diệt các mục tiêu có giá trị cao. Giống như các đơn vị nhiệm vụ đặc biệt cấp Tier 1 khác, chẳng hạn như SEAL Team 6, Delta Force đảm nhận những nhiệm vụ bí mật và phức tạp nhất của Lục quân Mỹ.

Một thành viên lực lượng đặc nhiệm Mỹ thực hiện các hoạt động chiến đấu hỗ trợ Chiến dịch Resolute Support (RS) ở Afghanistan vào tháng 4-2019. Ảnh: US ARMY

Đơn vị tác chiến đặc biệt này được thành lập bởi Đại tá Charlie Beckwith vào những năm 1970, với trọng tâm là tác chiến trực tiếp, chiến tranh phi truyền thống và chống khủng bố, theo tờ Bussiness Insider.

Các đặc nhiệm được huấn luyện để thâm nhập và rút lui nhanh chóng, tác chiến cận chiến cường độ cao, bắn tỉa chính xác, phá hủy mục tiêu, giải cứu con tin và nhiều kỹ năng khác. Không giống một số đơn vị khác, Delta Force tuyển chọn những chiến binh xuất sắc nhất từ khắp các lực lượng vũ trang Mỹ, dù chủ yếu đến từ các đơn vị tác chiến đặc biệt của Lục quân.

Đơn vị này từng tham gia chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela - ông Nicolás Maduro hồi tháng 1.