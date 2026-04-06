Chiến sự Trung Đông ngày 38: Tên lửa Iran xuyên hệ thống phòng không Israel, đánh trúng khu dân cư; Ông Trump ra thời hạn 7-4, Iran đáp trả 06/04/2026 07:08

(PLO)- Israel đánh chặn hụt tên lửa Iran; Ông Trump dường như có tối hậu thư mới cho Iran, Tehran lên tiếng; Ngoại trưởng Nga-Trung điện đàm, bàn tình hình Trung Đông.

Tình hình chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang với hàng loạt vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) được ghi nhận tại Israel, Lebanon, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và các khu vực lân cận.

Tình hình leo thang từng giờ

Tại Israel, một tên lửa đạn đạo được cho là do Iran phóng đã đánh trúng một tòa nhà dân cư tại thành phố Haifa tối 5-4, theo tờ The Times of Israel.

Cảnh sát Israel cho biết hiện vẫn còn 4 người mất tích và được cho là đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ và Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa của quân đội Israel đã triển khai các thiết bị cứu hộ hiện đại và nhiều phương tiện công nghệ để tìm kiếm những người bị mắc kẹt.

“Hiện có 4 người mất liên lạc, 1 người bị thương nặng và 7 người bị thương nhẹ. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm" - ông Ilan Ohana, người phát ngôn lực lượng Cứu hỏa và Cứu nạn khu vực Duyên hải Israel, nói với đài CNN.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm tại hiện trường một tòa nhà dân cư ở Haifa bị trúng tên lửa Iran, tối 5-4. Ảnh: Flash90

“Đây là hiện trường rất phức tạp với mức độ tàn phá trên diện rộng. Tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng do trúng trực tiếp, ảnh hưởng đến nhiều căn hộ” - ông Ohana nói.

Không quân Israel cho biết đã triển khai đánh chặn tên lửa nhưng không thành, hiện đang điều tra nguyên nhân.

. Ở một diễn biến khác, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn bằng tên lửa và UAV nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel tại khu vực Tây Á, theo hãng tin Al Mayadeen.

IRGC cho biết đã tấn công một địa điểm được cho là trung tâm chỉ huy của Mỹ gần căn cứ hải quân Mohammed al-Ahmad ở Kuwait bằng tên lửa đạn đạo và UAV, gây thiệt hại nặng.

IRGC cũng tuyên bố đã tấn công 1 con tàu bị cho là có liên quan Israel tại khu vực cảng Jebel Ali ở UAE, khiến con tàu bốc cháy.

Trong khi đó, lực lượng Hezbollah tại Lebanon tuyên bố đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào quân đội Israel ở miền bắc Israel và khu vực biên giới với miền nam Lebanon vào tối 5-4, theo hãng tin Al Jazeera.

. Bộ Quốc phòng UAE và chính quyền Kuwait đều cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn các mối đe dọa tên lửa và UAV vào tối 5-4, và các tiếng nổ trên bầu trời là do hoạt động đánh chặn.

Ông Trump ra thời hạn 7-4 với Iran

Chia sẻ với tờ The Wall Street Journal ngày 5-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thời hạn ông đặt ra để Iran mở lại eo biển Hormuz, nếu không sẽ phải đối mặt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu, là tối 7-4 (giờ Mỹ).

“Nếu họ không làm gì trước tối 7-4, họ sẽ không còn nhà máy điện nào và cũng sẽ không còn cây cầu nào đứng vững” - ông Trump nói.

Sau đó, ông Trump đăng trên mạng xã hội, không nêu đích danh Iran hay cung cấp thêm chi tiết: “Thứ Ba (ngày 7-4), 8 giờ tối, giờ miền Đông nước Mỹ!”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi ông đăng tải một tuyên bố gay gắt: “Tại Iran, thứ Ba (ngày 7-4) sẽ là Ngày của Nhà máy điện và Ngày của Những cây cầu, hòa làm một. Sẽ chưa từng có điều gì tương tự xảy ra. Hãy mở ngay eo biển đó ra, nếu không các người sẽ phải sống trong địa ngục”.

Đài CNN và hãng tin Reuters cho biết hiện đã liên hệ với Nhà Trắng nhằm yêu cầu làm rõ thêm thông tin xoay quanh các bài đăng mới nhất của vị tổng thống, song chưa nhận được phản hồi.

Phần mình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei nói rằng người dân Iran đã thể hiện quyết tâm bảo vệ “chủ quyền” và “quyền tự quyết” của mình và sẽ tiếp tục làm như vậy, Al Jazeera đưa tin.

“Đối với người dân Iran, chúng tôi quyết tâm bảo vệ an ninh quốc gia và chủ quyền của mình bằng mọi giá. Chúng tôi đã chứng minh, không chỉ trong 37 ngày qua mà trong suốt gần 5 thập niên qua, rằng người Iran rất yêu nước và sẵn sàng chống lại các kẻ thù của mình” - ông Baghaei nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng các lời đe dọa của ông Trump là “kích động tội ác chiến tranh”

Ông Baghaei cũng cho biết lực lượng vũ trang Iran đã tuyên bố rõ ràng rằng nếu cơ sở hạ tầng của Iran bị tấn công, Tehran sẽ đáp trả tương xứng.

“Lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ nhắm vào bất kỳ cơ sở hạ tầng tương tự nào thuộc sở hữu của Mỹ, hoặc có liên quan theo bất kỳ cách nào đến Mỹ, hoặc góp phần vào hành động gây hấn nhằm vào Iran” - vị phát ngôn viên nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Nga-Trung điện đàm, bàn tình hình Trung Đông

Tối 5-4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm, bày tỏ ủng hộ việc sớm khởi động đối thoại chính trị - ngoại giao và thực hiện các bước nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

“Trong cuộc trao đổi, hai bên đã thảo luận về tình hình tại vịnh Ba Tư, cũng như các nỗ lực quốc tế nhằm sớm chấm dứt đối đầu tại khu vực quan trọng này và khởi động đối thoại chính trị, ngoại giao” - hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, 2 vị quan chức cũng thảo luận về việc tăng cường hợp tác Nga - Trung tại các diễn đàn quốc tế khác nhau, đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc.

“Tại cuộc trao đổi, 2 nhà ngoại giao hàng đầu bày tỏ hài lòng trước sự tương đồng trong lập trường của Nga và Trung Quốc về phần lớn các vấn đề trong chương trình nghị sự toàn cầu, bao gồm tình hình xung quanh Iran” - tuyên bố nhấn mạnh.

Phần mình, ông Vương cho biết Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục phối hợp với Nga trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, duy trì trao đổi kịp thời về các vấn đề lớn và cùng nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Ông Vương nhấn mạnh Trung Quốc luôn chủ trương giải quyết các điểm nóng quốc tế và khu vực thông qua đối thoại và đàm phán.

Theo vị bộ trưởng, tình hình Trung Đông vẫn đang xấu đi, xung đột tiếp tục leo thang, và giải pháp căn bản để bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz là sớm đạt được lệnh ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh.