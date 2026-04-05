Tìm vợ cho các anh trai ‘ế’ - nghề ăn nên làm ra ở Trung Quốc 05/04/2026 15:00

(PLO)- Nhiều nam giới Trung Quốc tìm đến những người làm nghề mai mối với hy vọng tìm được người yêu phù hợp, trong bối cảnh chênh lệch dân số nam – nữ ở nước này ở mức cao.

Anh Triệu Tương Kiệt năm nay 33 tuổi. Anh là nhà quản lý sản phẩm công nghệ thông tin, thu nhập 300.000 nhân dân tệ (hơn 1,1 tỉ đồng)/năm. Anh sở hữu một căn hộ ở TP Thành Đô (Trung Quốc) và bố mẹ anh sở hữu một căn hộ khác hiện bỏ trống. Anh biết lái ô tô, năng động và xuất thân từ một gia đình ổn định.

Vậy nên, khi anh Triệu đến gặp bà mai Giang Bình, bà tỏ ra khá bất ngờ. Thấy anh ấy cũng khá điển trai, bà ấy hỏi: “Sao anh vẫn còn độc thân?”

Anh Triều đáp lại một cách hóm hỉnh: “Người ta hay nói đùa rằng những người không nên độc thân thì đều đang độc thân cả!”.

Một đám cưới ở Trung Quốc. Ảnh: CNA

Trường hợp của anh Triệu không phải là hiếm gặp. Trong một xã hội mà hôn nhân từ lâu đã được coi là cột mốc quan trọng trong cuộc đời và nhiều người trẻ đang ngại kết hôn, nhiều thanh niên Trung Quốc đang gặp khó khăn trong việc tìm bạn đời, theo đài CNA.

Điều này dẫn đến số lượng đăng ký kết hôn ở Trung Quốc đã giảm. Chỉ có 6,76 triệu cặp đôi kết hôn vào năm 2025 – chỉ bằng hơn một nửa so với cách đó 1 thập niên.

Dịch vụ mai mối nở rộ

Ở Trung Quốc, hiện số lượng nam giới đang nhiều hơn số lượng nữ giới đến 30 triệu người.

Đối với những người đàn ông như anh Triệu, việc tìm kiếm bạn đời trở nên cạnh tranh và khó có thể tự mình quyết định. Ngày càng nhiều người tìm đến dịch vụ mai mối – một nghề truyền thống có từ hàng trăm năm trước và hiện đã phát triển thành một ngành công nghiệp hiện đại, cung cấp dịch vụ tư vấn cá nhân và các sự kiện hẹn hò.

Trên khắp các thành phố và thị trấn ở Trung Quốc, nhiều nam giới ở độ tuổi 20 đến 30 đang đăng ký dịch vụ mai mối hoặc tham gia các buổi phát trực tiếp để gặp gỡ những người bạn đời tiềm năng.

Khó khăn đối với nhiều chàng trai trẻ bắt đầu từ việc ít được gặp người khác giới. Bà Mạnh Vĩ Lực – một người mai mối ở Thượng Hải – cho biết lịch làm việc bận rộn thường khiến những người độc thân có ít thời gian giao lưu, giới hạn họ trong vòng tròn quan hệ nhỏ của đồng nghiệp và bạn bè hiện có.

Đó cũng là trường hợp của anh Công – một kỹ sư 33 tuổi.

“Bạn có thể gặp gỡ nhiều người hơn thông qua người mai mối. Ở một số khía cạnh, nó hiệu quả hơn” – anh nói.

Tại công ty của bà Mạnh, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa các khách hàng kéo dài khoảng 30 phút, giúp họ tập trung và hạn chế thời gian lãng phí cho những mối quan hệ không phù hợp. Người mai mối sẽ xem xét hồ sơ và sắp xếp các cuộc gặp, cho phép khách hàng gặp gỡ một số ứng viên nhanh chóng.

Mặc dù vậy, với số lượng phụ nữ tham gia hẹn hò ít hơn, những người mai mối thường cũng khó sắp xếp.

Bà Tôn Quan Lạc – một người mai mối ở tỉnh Sơn Đông – cho biết nhiều phụ nữ hiện nay mong muốn tìm được người bạn đời sở hữu ô tô và một căn hộ với ít nhất 3 phòng ngủ.

Ngoài ra, những người đàn ông với một công việc trong doanh nghiệp nhà nước, cùng mức lương “ít nhất 12.000 nhân dân tệ” (gần 46 triệu đồng)/tháng, cộng với “chế độ phúc lợi hào phóng và lương hưu tốt”, là một hình mẫu lý tưởng.

Tuy nhiên, nhiều khách hàng của bà lại không đáp ứng được những kỳ vọng đó. Trong đó, nhân viên bán máy móc Tôn Quốc Húc kiếm được 78.000 nhân dân tệ (gần 300 triệu đồng)/năm và đang trả nợ ngân hàng.

Cả hai người hẹn hò đầu tiên của anh đều từ chối gặp lại và không chấp nhận lời mời giữ liên lạc trên ứng dụng nhắn tin WeChat.

“Trước đây, khách hàng coi trọng nhau. Bây giờ ai cũng muốn tìm người có triển vọng tốt. Ai cũng muốn kết hôn với người giàu có và bỏ qua những năm tháng vất vả” – người mai mối của anh Tôn nói.

Bà Mạnh Vĩ Lực tư vấn mai mối cho anh Công. Ảnh: CNA

Chiều ngược lại, nhiều người đàn ông cũng đang tự thu hẹp phạm vi tìm kiếm của mình. Họ nói với người mai mối rằng họ đang tìm kiếm bạn đời trẻ hơn, hấp dẫn và dễ tính. Học vấn của đối tượng cũng được coi trọng, thường được xem là dấu hiệu của trí thông minh và sự hòa hợp.

“Nếu bạn kết hôn với người mà bạn không quen biết rõ, nền tảng giáo dục tốt sẽ là một loại bảo hiểm” – anh Công nói.

Trên thực tế, điều này có thể khiến một số người đàn ông bỏ qua những người bạn hẹn hò tiềm năng.

Không dễ kiếm được vợ

Đóng vai trò là người tư vấn, những người mai mối giúp định hình cách khách hàng thể hiện bản thân, hướng dẫn họ qua từng giai đoạn hẹn hò, đưa ra lời khuyên, sự động viên hoặc những sự thật khó nghe khi cần thiết.

Tại Thượng Hải, bà Mạnh sắp xếp cho những khách hàng nhút nhát như anh Công gặp gỡ những người tiềm năng trong chính văn phòng của bà và nhận phản hồi ngay sau đó. “Những người hướng nội cần rất nhiều sự hướng dẫn và một môi trường quen thuộc” – bà nói.

Những cuộc gặp gỡ này cho khách hàng không gian để học hỏi từ những sai lầm của họ. Ví dụ, trong một trong những buổi hẹn hò giấu mặt đầu tiên, anh Công hỏi cô gái rằng cô ấy từng quen ai chưa. Cô ấy tỏ ra không hài lòng và cuộc trò chuyện bị trùng xuống.

Sau đó, bà Mạnh khuyên anh nên chuyển hướng cuộc trò chuyện ban đầu sang những chủ đề an toàn hơn.

“Có lẽ anh đã chạm vào điểm yếu của cô ấy. Thật không may” – bà nói.

Những người mai mối cũng hướng dẫn khách hàng cách điều chỉnh nhịp độ. Khi anh Trần Ngọc Khôn chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên, anh được bà mai mối Giang Bình khuyên nên tập trung vào việc tạo đà thay vì vội vàng đi đến kết luận.

“Mục tiêu của buổi hẹn hò đầu tiên là để có được buổi hẹn hò thứ hai. Đừng dành 4-5 tiếng đồng hồ cho buổi hẹn hò đầu tiên và nghĩ rằng anh đã tìm thấy ‘người ấy’. Theo kinh nghiệm của tôi, kiểu kết nối này thường không dẫn đến buổi hẹn hò thứ hai” – bà Giang khuyên.

Người mai mối tiếp tục đưa ra hướng dẫn khi các mối quan hệ phát triển. Khi anh Triệu Tương Kiệt tìm được bạn gái nhưng mối quan hệ bắt đầu gặp trục trặc, anh đã tìm đến bà Giang. Sau khi xem tin nhắn của anh, bà Giang nói rằng anh đã quá nóng vội.

“Anh càng lo lắng, cô ấy càng tránh mặt anh” – bà nói. Bà cũng khuyên anh nên kiềm chế cảm xúc, khuyến khích anh giải quyết trực tiếp những mối lo lắng về tiền bạc và kỳ vọng về lối sống của hai bên.

Tuy nhiên, mối quan hệ cuối cùng kết thúc. Cô gái nói rằng cô không thực sự thích anh Triệu, chỉ thích cách anh ta đối xử với cô.

Bà Giang nhận thấy một mô hình quen thuộc trong những mối quan hệ như vậy. “Nếu bạn đang tìm kiếm một mối quan hệ thoải mái, thân mật, bạn không thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài để lựa chọn” – bà nói.

Trong một bối cảnh việc mai mối truyền thống ngày càng trở nên khó khăn, các hình thức mai mối mới dần xuất hiện.

Một số người mai mối hiện nay tổ chức các buổi phát trực tiếp và phòng trò chuyện trực tuyến – nơi những người độc thân tự giới thiệu bản thân với một lượng lớn khán giả và trả lời các câu hỏi theo thời gian thực. Điều này mang lại cho họ nhiều cơ hội được nhiều người biết đến.

Một cặp đôi ở Trung Quốc đang hẹn hò. Ảnh: CNA

Khách hàng cũng đang trẻ hóa.

“Mọi người nhận ra rằng càng đến với chúng tôi sớm thì cơ hội càng cao, đặc biệt là đối với phụ nữ. Tuổi trẻ và ngoại hình ưa nhìn là những điểm mạnh lớn nhất của họ” – một người mai mối cho biết.

Những cuộc mai mối kéo dài khiến nhiều người cảm thấy mất thời gian. Nhưng nhiều người vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó mình có thể ổn định cuộc sống thông qua những cuộc mai mối này.

“Ước mơ của tôi là có một con trai, một con gái, một con mèo và một con chó. Sống một mình thật khó” – anh Triệu nói.