Iran gửi đề xuất hòa bình 14 điểm đến Mỹ; Houthis nói bắn hạ UAV 'Thần chết' MQ-9 của Mỹ 18/05/2026 19:17

(PLO)- Houthis nói bắn hạ UAV "Thần chết" MQ-9 của Mỹ; Iran gửi đề xuất hòa bình mới tới Washington; Ông Trump nói Iran "liên tục kêu ca" và đang rất muốn ký thỏa thuận với Mỹ.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều diễn biến quan trọng.

Iran gửi đề xuất hòa bình mới tới Mỹ

Bộ Ngoại giao Iran ngày 18-5 cho biết Tehran đã phản hồi đề xuất mới nhất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

“Như chúng tôi đã thông báo hôm qua, các quan ngại của Iran đã được chuyển tới phía Mỹ” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei, nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baqaei. Ảnh: IRNA

Ông Baqaei cho biết các cuộc trao đổi “vẫn đang tiếp tục thông qua vai trò trung gian của Pakistan”, song không nêu thêm chi tiết.

Trước đó, hãng thông tấn Tasnim dẫn nguồn thạo tin trong nhóm đàm phán của Iran cho biết Tehran đã chuyển tới Pakistan một đề xuất mới gồm 14 điểm, để chuyển cho Washington.

Tasnim cho biết trọng tâm của phía Tehran là chấm dứt chiến sự và xây dựng lòng tin giữa các bên.

Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Ở một diễn biến liên quan, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Fortune xuất bản ngày 18-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập tiến trình đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Iran.

Ông cho biết Iran đang “liên tục kêu ca” trong các cuộc đàm phán với Washington, đồng thời khẳng định Tehran rất muốn đạt được một thỏa thuận.

“Họ lúc nào cũng kêu ca. Nhưng tôi có thể nói với các bạn một điều: họ rất muốn ký thỏa thuận’” - ông Trump nói.

Theo nội dung cuộc phỏng vấn, ông Trump cũng mô tả giới lãnh đạo Iran giống như một “đối thủ kinh doanh cứng đầu”.

"Sau khi đạt được thỏa thuận thì họ lại gửi cho bạn một văn bản chẳng liên quan gì những gì đã thống nhất. Tôi phải nói: ‘Các người có bị điên không?" - ông Trump nói.

Iran chưa lên tiếng về phát ngôn trên của nhà lãnh đạo Mỹ.

Houthis nói bắn hạ UAV 'Thần chết' MQ-9 của Mỹ, thu được xác tên lửa

Lực lượng Houthis ở Yemen ngày 17-5 tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái UAV “Thần chết” MQ-9 (MQ-9 Reaper) của Mỹ khi chiếc UAV này đang bay trên không phận Yemen, theo tờ Yemen Online.

Người phát ngôn quân sự Houthis - ông Yahya Saree đưa ra thông báo trong một đoạn video ghi hình sẵn. Ông cho biết chiếc UAV bị bắn hạ tại tỉnh Marib, khu vực giàu dầu khí ở Yemen.

Ông Saree không nêu cách thức bắn hạ máy bay. “Houthis sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thánh chiến để ủng hộ người Palestine và bảo vệ Yemen” - ông Saree nói.

Đám cháy được cho là hiện trường vụ bắn hạ UAV MQ-9 Reaper của Mỹ. Nguồn: PRESS TV

Sau đó, truyền thông Iran ngày 18-5 đưa thông tin tương tự.

Theo các hãng tin địa phương, trong đó có nền tảng Defense Line và đài Press TV, người dân tại TP Marib (Yemen) nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn trên bầu trời sau khi một tên lửa phòng không được phóng từ khu vực Sarwah ở phía tây thành phố. Sau đó, hai vụ nổ tiếp tục xảy ra trên không.

Nhiều tài khoản mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh được cho là mảnh vỡ của chiếc UAV Mỹ cùng phần tên lửa mang theo, nằm rải rác tại một khu vực sa mạc phía đông quận Wadi.

Defense Line cho biết các hình ảnh lan truyền cho thấy ít nhất 2 phần còn lại của tên lửa AGM-114R9X “Ninja”, phiên bản cải tiến của tên lửa đối đất Hellfire chuyên dùng cho các cuộc tấn công chính xác.

Bộ phận được cho là phần còn lại của tên lửa AGM-114R9X “Ninja”, thu được sau khi UAV MQ-9 Reaper bị bắn hạ. Ảnh: X

MQ-9 Reaper là dòng máy bay không người lái điều khiển từ xa, được sử dụng cho các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát. Ngoài ra, loại UAV này cũng có khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác.

MQ-9 Reaper có giá khoảng 30 triệu USD mỗi chiếc, có thể hoạt động ở độ cao tới 15.240 m và bay liên tục khoảng 24 giờ trước khi phải hạ cánh.

Phía Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

LHQ cảnh báo chiến sự Trung Đông đe dọa hàng triệu việc làm toàn cầu

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thuộc Liên Hợp Quốc ngày 18-5 cảnh báo chiến sự tại Trung Đông đang làm suy giảm tiền lương và điều kiện lao động vượt xa phạm vi khu vực xung đột, theo kênh Al Jazeera.

Trong một báo cáo công bố cùng ngày, ILO dự báo cuộc chiến có thể khiến hàng triệu việc làm bị ảnh hưởng, đồng thời kéo giảm tiền lương thực tế trong các năm 2026 và 2027. Nhóm lao động nhập cư gửi tiền về quê nhà được đánh giá đối mặt rủi ro đặc biệt lớn.

Theo ILO, giá năng lượng tăng cao, gián đoạn vận tải, áp lực lên chuỗi cung ứng, du lịch suy yếu và cắt giảm lao động nhập cư đang gây sức ép lên nhiều nền kinh tế do tác động từ chiến sự.

“Xung đột được dự báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường lao động trong một thời gian dài, với quy mô và thời gian tác động phụ thuộc vào diễn biến thực tế của tình hình” - báo cáo nêu rõ.

ILO cũng dự báo nếu giá dầu tăng khoảng 50% so với mức trung bình trước thời điểm Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 28-2, tổng số giờ làm việc trên toàn cầu có thể giảm 0,5% trong năm 2026 và 1,1% trong năm 2027.