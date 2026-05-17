Gần 600 UAV Ukraine ồ ạt tấn công Moscow, nghiêm trọng nhất hơn một năm qua 17/05/2026 17:36

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ tổng cộng 586 UAV trên khắp cả nước trong đợt tấn công quy mô lớn từ Ukraine trong đêm 16, rạng sáng 17-5.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không của nước này đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn của Ukraine nhằm vào Moscow và khu vực xung quanh đêm 16, rạng sáng 17-5, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo báo cáo sơ bộ, cuộc tấn công của Ukraine đã khiến 3 người đã thiệt mạng và 6 người bị thương ở tỉnh Moscow và hơn 12 người được báo cáo bị thương ở thủ đô Moscow.

Hiện trường ngôi nhà bị hư hại trong cuộc tấn công UAV mà Nga quy là do Ukraine làm rạng sáng 17-5. Ảnh: Andrey Vorobyev/TELEGRAM

Người đứng đầu thủ đô Moscow - ông Sergey Sobyanin cho hay hệ thống phòng không đã bắn hạ hơn 120 UAV hướng về thủ đô trong 24 giờ qua. Các vụ tấn công khiến các công nhân xây dựng bị thương tại lối vào Nhà máy lọc dầu Moscow, trong khi 3 tòa nhà dân cư bị hư hại.

Tỉnh trưởng tỉnh Moscow - ông Andrey Vorobyev viết trên Telegram rằng hệ thống phòng không trong khu vực đã đẩy lùi một cuộc tấn công UAV lớn kể từ 3 giờ sáng 17-5 (giờ địa phương).

Trong khi đó, Cục Hàng không Liên bang Nga đã thông báo các hạn chế hoạt động tại các sân bay Vnukovo, Domodedovo, Sheremetyevo và Zhukovsky. Các hạn chế này sau đó đã được dỡ bỏ tại Sheremetyevo và Zhukovsky. Sân bay Vnukovo và Domodedovo đang tiếp nhận và điều phối các chuyến bay theo sự phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Nga, 51 máy bay đến Moscow đã phải chuyển hướng đến các sân bay dự phòng do các hạn chế tạm thời.

Theo thông báo từ sân bay Sheremetyevo, mảnh vỡ của 1 UAV đã được phát hiện tại đây. Không có thương vong hay thiệt hại nào được báo cáo.

Thủ đô Moscow và tỉnh Moscow không phải là mục tiêu duy nhất của đợt tấn công UAV của Kiev vào rạng sáng 17-5. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo đã phá hủy tổng cộng 586 UAV trên khắp cả nước, không chỉ ở các khu vực của Nga giáp với Ukraine như tỉnh Belgorod, Kursk và Bryansk, mà còn sâu bên trong nước này, bao gồm các tỉnh Kaluga, Tula, Smolensk, Pskov, Tver, Rostov và Krasnodar,...

Vụ tấn công mới nhất dường như là một trong những cuộc không kích bằng UAV lớn nhất của Ukraine nhắm vào thủ đô Moscow trong hơn một năm qua. Đã có một số vụ tấn công bằng UAV quy mô lớn nhằm vào thủ đô trong những tháng gần đây, nhưng số lượng UAV được Kiev triển khai trong các vụ việc đó chưa bao giờ vượt quá 65 chiếc.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky sau đó đã bình luận về vụ tấn công, gọi đó là "một phản ứng hoàn toàn công bằng" đối với các cuộc tấn công liên tục của Nga nhằm vào các TP của Ukraine, theo tờ Kyiv Independent.

"Lần này, năng lực tầm xa của Ukraine đã vươn tới tỉnh Moscow. Chúng tôi nói rõ với người Nga: Chính phủ của họ phải chấm dứt cuộc chiến" - ông Zelensky nói, thêm rằng các mục tiêu nằm cách biên giới Ukraine hơn 500 km bất chấp sự tập trung dày đặc các hệ thống phòng không của Nga xung quanh Moscow.