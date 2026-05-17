Đang bốc hơn 260 kg pháo nổ lên ô tô thì công an ập tới 17/05/2026 05:57

(PLO)- Qua kiểm tra, công an còn phát hiện trên xe có hơn 7.000 bao thuốc lá nhập lậu cùng với số pháo nổ nói trên.

Ngày 16-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, vừa bắt giữ hai người liên quan đến vụ việc buôn bán hàng cấm đối với hơn 260 kg pháo nổ.

Theo đó, vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 11-5, tại khu vực thôn An Mỹ, xã Hiếu Giang (tỉnh Quảng Trị), Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt quả tang Phạm Thế Nam (41 tuổi, trú tại xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ) đang có hành vi bốc xếp hàng cấm lên xe ô tô mang 29H-753.64.

Phạm Thế Nam cùng tang vật. Ảnh: CA.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phương tiện đã phát hiện trên xe có 153 hộp pháo hoa nổ loại 49 ống, khối lượng khoảng 260 kg do nước ngoài sản xuất. Trên xe còn có 7.600 bao thuốc lá nhập lậu các loại.

Quá trình điều tra vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt giữ Trần Thị Minh Hương (41 tuổi, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) và Trần Công Trịnh (42 tuổi, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) vì có hành vi buôn bán hàng cấm đối với số pháo hoa nổ nói trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.