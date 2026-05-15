Cận cảnh bến du thuyền bỏ hoang của 'Vũ Nhôm' bên bờ sông Hàn 15/05/2026 09:30

(PLO)- Dự án nhà hàng và bến du thuyền hàng trăm tỉ của ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) bên bờ sông Hàn đã bỏ hoang suốt nhiều năm nay.

Toạ lạc bên bờ sông Hàn, ngay trên đường Bạch Đằng (TP Đà Nẵng), dự án nhà hàng và bến du thuyền của ông Phan Văn Anh Vũ (hay gọi Vũ Nhôm) có mức đầu tư hàng trăm tỉ đồng.

Dự án do Công ty TNHH I.V.C của ông Phan Văn Anh Vũ làm chủ đầu tư, trên diện tích hơn 4.000 m2. Đây được xem là vị trí đắc địa bậc nhất thành phố đáng sống nhưng nhiều năm qua dự án này vẫn trong tình trạng hoang hóa.

Trước đây, dự án từng được kỳ vọng là điểm nhấn kiến trúc bên bờ sông Hàn, nhưng nhiều năm qua, dự án luôn trong tình trạng cửa đóng then cài, khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Do bỏ hoang lâu ngày, cây cối trang trí xung quanh chết dần chết mòn, hạ tầng hư hỏng, xuống cấp. Nhiều người còn lợi dụng công trình vắng người trông coi đã để lại những bức hoạ graffiti lên công trình.

Mới đây, lực lượng chức năng ra quân tẩy xóa, làm mới lại cảnh quan bề mặt. Tuy nhiên, việc này chưa được thực hiện triệt để, một số mảng tường phía bên trong vẫn còn nhiều hình vẽ nhếch nhác.

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, đây là dự án được dư luận quan tâm, ảnh hưởng cảnh quan, không gian công cộng phía Tây sông Hàn. Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã từng giao Ban cán sự đảng UBND TP làm việc với chủ đầu tư, vận động thu hồi dự án.

Trên cơ sở đó, TP nghiên cứu theo hai phương án. Phương án thứ nhất là chuyển đổi công năng dự án theo hướng gắn kết với hoạt động của thành Điện Hải và khai thác mục đích công cộng hoặc bố trí làm Trung tâm Thông tin du lịch. Thứ hai là phá dỡ để thông thoáng không gian về phía Tây Sông Hàn.

Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan, báo cáo Ban cán sự đảng UBND TP, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và thống nhất chủ trương chuyển đổi công năng dự án sang mục đích phục vụ công cộng.

Dù chủ trương đã được lãnh đạo TP thống nhất nhiều năm nhưng đến nay việc chuyển đổi công năng vẫn chưa được thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Duy - Chủ tịch UBND phường Hải Châu cho biết dự án hiện nay vẫn đang thuộc sở hữu của nhà đầu tư, các cơ quan chuyên môn đang thực hiện thủ tục theo chủ trương của TP.

Về mặt cảnh quan đô thị, mới đây phía chủ đầu tư đã phân công người dọn dẹp, xóa bỏ những hình ảnh phía trước mặt tiền đường Bạch Đằng, nơi có nhiều người dân, du khách qua lại.

