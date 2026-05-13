Cao tốc nội thành Đà Nẵng có vận tốc thiết kế 80 km/giờ 13/05/2026 10:33

(PLO)- Tuyến cao tốc nội thành nối trung tâm TP Đà Nẵng đến sân bay Chu Lai có vận tốc thiết kế dự kiến 80 km/giờ.

Ngày 13-5, tại Đà Nẵng, tạp chí Nhà đầu tư phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tổ chức hội thảo “Bất động sản Đà Nẵng: Đầu tư giá trị dài hạn và dòng chảy đô thị phía nam”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Văn Tuấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, nói TP đang đứng trước yêu cầu tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng mở rộng dư địa tăng trưởng, nâng cao tính liên kết vùng, hình thành các cực phát triển mới.

Quy hoạch điều chỉnh xác định Đà Nẵng phát triển trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á. Nơi đây là trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics, công nghiệp công nghệ cao, tài chính quốc tế, đô thị thông minh, sinh thái, đáng sống.

Trong cấu trúc phát triển đó, khu vực phía nam TP Đà Nẵng giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là không gian kết nối giữa trung tâm Đà Nẵng với khu vực Điện Bàn, Hội An, Chu Lai, mà còn là hành lang hội tụ nhiều động lực mới.

Trong đó bao gồm cảng biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, đô thị, du lịch sinh thái, hạ tầng giao thông chiến lược và các khu đô thị mới.

“Việc khai mở dòng chảy đô thị phía nam không đơn thuần là mở rộng không gian đô thị, mà là tái tổ chức cấu trúc phát triển đô thị theo hướng tích hợp hạ tầng – kinh tế – xã hội – môi trường; tạo lập hành lang tăng trưởng mới cho TP trong giai đoạn phát triển tiếp theo”- ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, phía nam Đà Nẵng hội tụ đầy đủ các loại hình hạ tầng giao thông trọng điểm như cao tốc bắc – nam, Quốc lộ 1, tuyến ven biển, hệ thống cảng biển – logistics cùng với định hướng phát triển tuyến đường sắt đô thị và cao tốc nội thị trong tương lai.

Hiện TP Đà Nẵng đang xúc tiến dự án cao tốc nội thành nối từ nút giao Hồ Xuân Hương – cầu Tiên Sơn vào sân bay Chu Lai. Vận tốc thiết kế dự kiến của tuyến cao tốc này 80 km/giờ.

Cùng với phát triển hạ tầng giao thông, TP cũng định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất và nâng cao chất lượng phát triển đô thị.

Tại cuộc họp mới đây, ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng thông tin về tuyến cao tốc nội thành này.

Theo ông Nam, nếu phân kỳ đầu tư giai đoạn 1, kịch bản giải tỏa đủ 138 m mặt cắt ngang và làm trước phần mặt đường đảm bảo thông tuyến mỗi bên ba làn từ thì quy mô đầu tư gần 15.000 tỉ đồng.

Sau đó TP Đà Nẵng chuẩn bị thêm nguồn lực, hai bên vệt đường thu hồi thêm 100 m chiều ngang, đền bù sạch thì tổng mức đầu tư lên hơn 30.800 tỉ đồng. Khi đó sẽ có quỹ đất hai bên đường, hiệu quả trong khai thác kể cả theo mô hình TOD là rất lớn.