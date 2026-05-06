Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Đẩy nhanh dự án đường bộ cao tốc nội thị nối Chu Lai 06/05/2026 17:23

(PLO)- Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh quá trình chuẩn bị và thi công dự án đường bộ cao tốc nối trung tâm TP đến Chu Lai.

Chiều 6-5, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên TP (Ban QLDA).

Ông Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: TẤN VIỆT

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban QLDA cho hay, dự án đường cao tốc nội thị từ trung tâm TP đến Chu Lai được Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu triển khai.

Ban QLDA đã làm việc với 17 xã, phường liên quan. Các xã, phường đã cung cấp cơ bản các bản đồ dãy thửa, thông tin đất đai, đồ án quy hoạch và các dự án trong phạm vi ranh giới dự kiến triển khai tuyến cao tốc. Về cơ bản, các xã, phường và đơn vị liên quan thống nhất với phương án tuyến và đề nghị sớm triển khai dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, Ban QLDA đề nghị UBND TP giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng sớm đề xuất phương án đầu tư bằng hình thức đầu tư công. Sau khi thực hiện dự án, cùng với các lợi ích về xã hội, giá đất các khu vực lân cận hai bên đường sẽ tăng, mang lại hiệu quả cao hơn nhiều so với tổng mức đầu tư ban đầu.

Giá trị gia tăng từ đất tại các khu vực lân cận và các khu đất công cộng dọc tuyến đường mang lại là không định lượng được, về mặt kinh tế sẽ mang lại hiệu quả lớn.

Với quy trình thủ tục đề xuất, ông Hưng cho hay khoảng tháng 10-2027 sẽ hoàn thành đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công và khởi công dự án, dự kiến hoàn thành năm 2031.

Ông Lê Thành Hưng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, dự án này chưa có trong quy hoạch nên cần điều chỉnh quy hoạch.

Các đơn vị đã có phương án kỹ thuật cơ bản, tính ra tiền đầu tư của các kịch bản và đang lấy ý kiến Sở Tài chính về cân đối nguồn lực đầu tư. Trong đó có cả phương án đầu tư công và đối tác công - tư (PPP).

Ông Nam thông tin, nếu phân kỳ đầu tư giai đoạn 1, kịch bản giải tỏa đủ 138 m mặt cắt ngang và làm trước phần mặt đường đảm bảo thông tuyến mỗi bên ba làn từ thì quy mô đầu tư gần 15.000 tỉ đồng.

Sau đó chuẩn bị thêm nguồn lực, hai bên vệt tuyến đường thu hồi thêm 100 m chiều ngang và đền bù sạch thì tổng mức đầu tư lên hơn 30.800 tỉ đồng. Khi đó sẽ có quỹ đất hai bên đường, hiệu quả trong khai thác kể cả theo mô hình TOD là rất lớn.

Kết luận nội dung này, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng tiến độ đến năm 2031 là quá lâu, giảm đi tính động lực của dự án.

Chủ tịch Đà Nẵng giao phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực này chỉ đạo sớm việc thống nhất hướng tuyến, đề xuất các phương án đầu tư để ngày 15-5 tiếp tục họp về dự án này.

Ông Cũng yêu cầu chuẩn bị mọi phương án đầu tư dự án để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. "Làm sớm chứ không kịp, tính phương án nào thi công chỉ 1-2 năm thôi, chứ năm năm thì quá lâu”, ông Hùng nói.