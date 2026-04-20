Đã có ngày dự kiến khởi công tuyến đường sắt đô thị đầu tiên ở Đà Nẵng 20/04/2026 19:37

Chiều 20-4, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO). Đại diện THACO là ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn.

Tại buổi làm việc, ông Dương cho hay vào tháng 12-2025, THACO đã cùng Hyundai Rotem báo cáo lãnh đạo TP các nội dung liên quan đến dự án đường sắt đô thị Đà Nẵng. Trong đó có tuyến đường sắt đô thị nối sân bay Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ - Chu Lai.

Đà Nẵng sắp có tuyến đường sắt đô thị đầu tiên. Ảnh minh họa: AI

Tháng 2-2026, Công ty Đại Quang Minh (thuộc hệ sinh thái của THACO) đã có văn bản trình UBND TP và Sở Tài chính xem xét giao công ty này lập hồ sơ dự án.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã giao Đảng ủy UBND TP chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tìm phương thức đầu tư. Hiện Sở Tài chính đã chấp thuận giao Công ty Đại Quang Minh lập hồ sơ đề xuất dự án.

Phía THACO cho hay sau khi UBND TP phê duyệt dự án đầu tư và kết quả lựa chọn nhà đầu tư, doanh nghiệp này sẽ tiến hành khởi công vào tháng 2-2027.

Theo vị Chủ tịch tập đoàn, nếu lịch trình diễn ra thuận lợi sẽ khởi công đúng thời hạn nêu trên và dự kiến đưa vào khai thác, vận hành tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Đà Nẵng vào năm 2032.

Vị này khẳng định THACO đã có kinh nghiệm với dự án đường sắt đô thị đang triển khai ở TP.HCM nên có thể triển khai ngay sau khi được lựa chọn chính thức.

Tại buổi làm việc, đại diện THACO cũng trình bày đề xuất chiến lược phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh và dược liệu theo hướng quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao tại miền núi Đà Nẵng.