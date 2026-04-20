Viện kiểm sát vào cuộc vụ 3 cây cầu xây xong chưa có đường dẫn ở Đà Nẵng 20/04/2026 16:40

(PLO)- Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 – Đà Nẵng đang xác minh việc triển khai dự án đường liên xã Hòa Phú – Hòa Ninh, nơi có ba cây cầu xây xong chưa có đường dẫn.

Ngày 20-4, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Đà Nẵng cho hay, thực hiện Nghị quyết số 205 của Quốc hội, VKSND khu vực 4 đã xác minh việc triển khai dự án đường liên xã Hòa Phú – Hòa Ninh (xã Hòa Vang).

Một cây cầu thuộc dự án xây xong chưa có đường dẫn. Ảnh: VKSND

Dự án đường liên xã Hòa Phú – Hòa Ninh được phê duyệt theo Quyết định số 2424/2017 của UBND TP Đà Nẵng. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP.

Đây là dự án hạ tầng giao thông quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Qua kiểm sát và ghi nhận thực tế, VKSND khu vực 4 ghi nhận tiến độ thi công dự án vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Đồng thời, xác định tại hai thôn Đông Lâm và Hội Phước hiện đang tồn tại ba cây cầu thuộc dự án nói trên, được thi công và hoàn thiện nhiều năm trước nhưng vẫn chưa có đường dẫn, chưa đưa vào sử dụng.

Việc chậm tiến độ các hạng mục đã ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả khai thác dự án. Điều này đặt ra yêu cầu cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm bảo đảm tiến độ thi công công trình.

VKSND khu vực 4 - Đà Nẵng kiểm tra thực tế dự án. Ảnh: VKSND

Tại thông báo kết luận ngày 6-6-2025, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã đưa ra những định hướng cụ thể, phù hợp tình hình thực tế, thống nhất quan điểm tiếp tục hoàn thành toàn bộ tuyến đường nói trên, kết nối đường vành đai phía Tây và Quốc lộ 14G.

Qua đó phát huy hiệu quả đầu tư, kết nối giao thông, phục vụ phát triển kinh tế, du lịch địa phương, tránh lãng phí nguồn lực.

Kết luận của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã tạo cơ sở quan trọng để các cơ quan liên quan thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.

Sự lãnh đạo quyết liệt, kịp thời của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã thể hiện rõ vai trò định hướng chiến lược, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

VKSND khu vực 4 cho hay sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác kiểm sát. Chủ động nắm bắt tình hình, triển khai các hoạt động xác minh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 205 của Quốc hội.

Qua đó góp phần bảo đảm việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện các dự án. Bảo đảm việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, phòng ngừa vi phạm và hạn chế thất thoát, lãng phí.