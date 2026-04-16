Đà Nẵng sắp cho thuê hàng loạt cơ sở nhà đất công dôi dư 16/04/2026 15:29

(PLO)- Đà Nẵng sắp cho thuê hàng loạt cơ sở nhà đất công dôi dư sau sáp nhập, phương thức cho thuê là đấu giá, niêm yết giá.

Ngày 16-4, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã phê duyệt kế hoạch quản lý, khai thác nhà đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở, giao cho Trung tâm Quản lý và khai thác nhà TP quản lý, khai thác năm 2026.

Danh mục nhà đất giao cho Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng quản lý, khai thác gồm 119 cơ sở, tổng diện tích hơn 135.000 m2.

Phương thức cho thuê nhà là đấu giá, niêm yết giá. Căn cứ Nghị định 108/2024 của Chính phủ, Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng có trách nhiệm quyết định phương thức cho thuê đối với từng trường hợp cụ thể.

Mục đích cho thuê nhà để sử dụng làm trụ sở làm việc; cơ sở hoạt động sự nghiệp; thương mại dịch vụ, bao gồm các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, nhà kho, cửa hàng mua bán, trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Trả lời báo chí tại buổi họp báo ngày 7-4 vừa qua, ông Hồ Ngọc Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng cho hay, toàn TP có 828 cơ sở nhà đất công dôi dư sau sáp nhập, không còn nhu cầu sử dụng.

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở Tài chính đã tham mưu UBND TP phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở này. Trong tổng số 828 cơ sở, có 247 cơ sở được chuyển đổi công năng phục vụ nhà ở công vụ, lĩnh vực y tế, giáo dục và các hoạt động công cộng.

Đối với 581 cơ sở còn lại, TP giao Trung tâm Quản lý và khai thác nhà, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã, phường tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Tùy theo hiện trạng, các đơn vị sẽ xây dựng phương án khai thác, cho thuê. Trường hợp không còn khả năng sử dụng sẽ thực hiện bán đấu giá để thu hồi ngân sách.