Đà Nẵng: Thông qua chủ trương đầu tư dự án BT luồng Cửa Lở gần 7.000 tỉ 29/05/2026 16:14

(PLO)- HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua tờ trình về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng luồng Cửa Lở theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BT).

Chiều 29-5, tại kỳ họp thứ hai HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, 70/70 đại biểu đã bấm nút đồng ý thông qua tờ trình về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng luồng Cửa Lở theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BT).

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 6.949 tỉ đồng, triển khai tại các xã Núi Thành, Tam Hải, Tam Anh. Quy mô luồng tiếp nhận tàu tại dự án đến 50.000 DWT.

Cảng Chu Lai tại khu kinh tế mở Chu Lai, phía nam TP Đà Nẵng. Ảnh: PLO

Diện tích sử dụng của dự án khoảng 354 ha đất, mặt nước, dùng để đầu tư luồng tàu, đê chắn cát, lắp đặt báo hiệu hàng hải. Vùng đón trả hoa tiêu bán kính một hải lý.

Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh (thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Trường Hải) là đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Dự án dự kiến thực hiện theo hình thức hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất. Trong đó, khu phi thuế quan gắn với khu bến cảng Tam Hòa có diện tích khoảng 744 ha, giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán 3.004 tỉ đồng.

Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến (khu vực 1) diện tích khoảng 590 ha, giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán 7.418 tỉ đồng. Tổng giá trị quỹ đất thanh toán là hơn 10.422 tỉ đồng.

Trừ đi kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với quỹ đất dự kiến thanh toán khoảng 3.736 tỉ đồng, tổng giá trị quỹ đất thanh toán còn khoảng 6.685 tỉ đồng, chênh lệch 3,8% so với sơ bộ tổng mức đầu tư công trình dự án BT.

Việc này đảm bảo phù hợp theo quy định tại khoản 3 điều 6 Nghị định 257/2025 của Chính phủ. Phần chênh lệch giá trị giữa quỹ đất thanh toán và chi phí nhà đầu tư bỏ ra sẽ được thực hiện theo cơ chế bù trừ chênh lệch theo điều 19 Nghị định 257/2025.

Theo UBND TP Đà Nẵng, tuyến luồng hàng hải Kỳ Hà hiện hữu chỉ đáp ứng cho tàu có tải trọng 15.000 DWT đủ tải, 20.000 DWT giảm tải vận chuyển; không đảm bảo nhu cầu vận chuyển theo kết cấu hạ tầng hàng hải đã đầu tư và tốc độ tăng trưởng hàng hóa thông qua cảng biển Quảng Nam cũ đến năm 2030.

Việc kết nối đường bộ tới cảng biển còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ với quy mô giao thông vận tải đến cảng, ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa.

Do đó, dự án trên được đầu tư là cần thiết nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách về lưu thông, vận chuyển hàng hóa và đảm bảo đáp ứng tốc độ tăng trưởng hàng hóa thông qua cảng biển Quảng Nam cũ.

Dự án giúp mở ra nhiều không gian phát triển cho khu vực, đồng bộ hệ thống hạ tầng cảng biển, logistics, sản xuất, đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch. Qua đó thúc đẩy thu hút đầu tư vào khu kinh tế mở Chu Lai và khu vực phía nam TP.