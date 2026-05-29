VEC bổ sung thu phí tại nút giao Phú Thứ, Liêm Sơn trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình từ ngày 1-6 29/05/2026 16:42

(PLO)- Từ ngày 1-6, VEC dự kiến bổ sung thu phí tại nút giao Phú Thứ và Liêm Sơn trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình theo hình thức thu phí kín.

Chiều 29-5, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết sẽ tổ chức giao thông và bổ sung mức giá dịch vụ sử dụng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình tại nút giao Phú Thứ và nút giao Liêm Sơn, dự kiến áp dụng từ 8 giờ ngày 1-6-2026.

Theo VEC, nút giao Phú Thứ và nút giao Liêm Sơn là các nút giao liên thông kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Việc đưa hai nút giao này vào khai thác giúp tăng khả năng kết nối giao thông khu vực, tạo thêm lựa chọn ra vào cao tốc cho phương tiện, đồng thời giảm áp lực cho các nút giao hiện hữu.

Hai nút giao cũng được kỳ vọng phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, doanh nghiệp tại tỉnh Ninh Bình và khu vực lân cận.

Nút giao Phú Thứ và Liêm Sơn trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ảnh: V.LONG

Trước đó, ngày 22-5, Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông nút giao Phú Thứ, đoạn Km224+060 - Km229+200 trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Cùng ngày, cơ quan này cũng ban hành Quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông nút giao Liêm Sơn, đoạn Km239+800 - Km242+900.

Theo phương án được phê duyệt, các phương tiện lưu thông qua hai nút giao phải chấp hành hệ thống biển báo, vạch sơn, đèn tín hiệu, hướng dẫn của lực lượng chức năng và đơn vị quản lý khai thác tuyến.

VEC cho biết việc bổ sung mức giá dịch vụ sử dụng đường cao tốc tại hai nút giao nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án, mục tiêu sản xuất kinh doanh và nguồn tài chính thực hiện các nghĩa vụ liên quan.

Hình thức thu phí được áp dụng là thu phí kín, tính phí theo quãng đường thực tế phương tiện sử dụng. Toàn bộ các làn thu phí trên tuyến sẽ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC).

Mức giá dịch vụ tại các điểm ra vào nút giao.

Mức giá dịch vụ sử dụng đường cao tốc đã bao gồm 8% thuế VAT.

Các phương tiện đi qua nút giao Phú Thứ và nút giao Liêm Sơn phải thanh toán tiền dịch vụ sử dụng đường bộ theo quy định, trừ các trường hợp được miễn theo Nghị định 130/2024 của Chính phủ và các quy định sửa đổi, bổ sung liên quan.

VEC đề nghị người dân, doanh nghiệp và chủ phương tiện chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, đồng thời chấp hành đúng phương án tổ chức giao thông khi lưu thông qua hai nút giao trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.