Bộ Công Thương triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện chuỗi ngày nắng nóng 40 độ C 28/05/2026 16:59

(PLO)- Trong 5 ngày qua, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt diện rộng với nền nhiệt phổ biến 38 - 40 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C, nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Ông Nguyễn Đức Ninh, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho biết, trong 5 ngày vừa qua (từ 23 đến 27-5), hệ thống điện liên tục ghi nhận công suất đỉnh kỷ lục, đặc biệt là tại khu vực miền Bắc.

Phụ tải điện miền Bắc liên tục lập kỷ lục

Cụ thể, ngày 23-5 công suất cực đại của hệ thống đạt 53.512 MW, riêng miền Bắc đạt 26.562 MW, xác lập kỷ lục mới của năm 2026, cao hơn 143MW so với mức kỷ lục ngày 15-5. Sang đến ngày 24-5, mặc dù rơi vào ngày Chủ nhật, nhưng công suất cực đại của hệ thống điện đạt 48.729 MW; miền Bắc đạt 26.595 MW.

Ngày 25-5 đánh dấu bước tăng mạnh nhất của phụ tải điện kể từ đầu năm 2026, công suất phụ tải toàn quốc lúc 13h40 đạt 57.120 MW; miền Bắc lập kỷ lục mới 29.667 MW, tăng gần 11,5% so với đỉnh trước đó.

Nhân viên điện lực Hà Nội kiểm tra lưới điện tại các khu vực phụ tải tăng cao. Ảnh: EVNHANOI

Ngày 26-5 được xem là cao điểm của đợt nắng nóng đầu mùa hè 2026 khi hệ thống điện quốc gia và miền Bắc đồng loạt xác lập kỷ lục mới cả về công suất cực đại và sản lượng điện tiêu thụ. Công suất cực đại toàn quốc lên mức 58.103 MW lúc 13h40, tăng khoảng 5,7% so với mức đỉnh năm 2025. Trong khi đó, miền Bắc công suất cực đại lên tới 29.716 MW lúc 13h20, tăng 5,4% so với kỷ lục năm 2025, sản lượng điện tiêu thụ đạt 629 triệu kWh, cao hơn 5,4% so với mức kỷ lục của năm trước. So với cùng kỳ năm 2025, sản lượng điện miền Bắc tăng 25,4%, còn công suất cực đại tăng 26,4%.

Ngày 27-5, phụ tải hệ thống điện miền Bắc vào lúc 13h15 đạt xấp xỉ 29.800MW, trong đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã thực hiện điều chỉnh phụ tải (DR) với tổng công suất khoảng 300-400MW và huy động các nguồn diesel của khách hàng.

Một loạt giải pháp để đảm bảo cung ứng điện liên tục

Ông Nguyễn Đức Ninh, Tổng giám đốc NSMO cho biết, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công Thương, để ứng phó với đợt nắng nóng kéo dài và nhu cầu phụ tải tăng cao tại miền Bắc, NSMO đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật và điều hành nhằm bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia.

Trong công tác huy động nguồn điện, NSMO điều hành theo hướng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn thủy điện, ưu tiên giữ nước tại các hồ chứa lớn. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với PVGas và PV Power để tối ưu việc huy động nguồn điện LNG, bảo đảm cân đối nhiên liệu và hiệu quả vận hành hệ thống.

Một trong những giải pháp đáng chú ý là việc dịch chuyển khung giờ phát điện cao điểm của các nhà máy thủy điện nhỏ khu vực miền Bắc trong giai đoạn từ ngày 21-5 đến 30-6 nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu phụ tải giờ cao điểm.

Chiều 26-5, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đã chủ trì hội nghị với các Tập đoàn, Tổng công ty năng lượng, các địa phương về đảm bảo cung cấp điện trong cao điểm mùa khô 2026.

Để duy trì tối đa công suất khả dụng của hệ thống điện, NSMO đã hoãn toàn bộ công tác sửa chữa nguồn và lưới điện không thực sự cấp bách trong thời gian từ ngày 22 đến 28-5. NSMO cũng huy động các tổ máy cung cấp dịch vụ phụ như Ninh Bình, Bà Rịa, Ô Môn và sẵn sàng huy động các tổ máy tua-bin khí chạy dầu DO trong trường hợp cần thiết nhằm bảo đảm dự phòng công suất cho hệ thống điện quốc gia.

Song song với công tác nguồn, NSMO và các chi nhánh đã phối hợp các đơn vị đóng điện các công trình trọng điểm phục vụ vận hành mùa khô tăng cường giải tỏa nguồn điện cũng như nhập khẩu điện từ Lào, Trung Quốc.

Ông Nguyễn Đức Ninh cho biết, đơn vị đã chuẩn bị nhiều phương án vận hành cho các ngày nắng nóng cực đoan tại miền Bắc, thường xuyên cập nhật theo tình hình thực tế nguồn và lưới điện, đồng thời xây dựng các giải pháp thay đổi kết dây chống quá tải và đưa vào phương thức vận hành hệ thống…

Hiện nay mới chỉ là giai đoạn đầu của mùa nắng nóng năm 2026, trong khi dự báo thời gian tới khu vực miền Bắc vẫn tiếp tục xuất hiện các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài. Ông Ninh lo ngại công tác vận hành và bảo đảm cung ứng điện cho nền kinh tế, đặc biệt tại miền Bắc sẽ tiếp tục gặp áp lực rất lớn trong thời gian tới.

Để chủ động bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trong các giai đoạn cao điểm, NSMO đề xuất triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhu cầu tiêu thụ điện theo cả dài hạn, trung hạn và ngắn hạn nhằm giảm áp lực phụ tải cho hệ thống điện.

Ở góc độ dài hạn, NSMO đề nghị các Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị điện lực địa phương làm việc với các khách hàng sử dụng điện lớn, đặc biệt là khối công nghiệp, để xây dựng kế hoạch điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp trong giai đoạn cao điểm mùa khô từ tháng 5 đến tháng 7 hằng năm. Mục tiêu là giảm nhu cầu công suất vào các thời điểm hệ thống điện chịu áp lực lớn, qua đó góp phần bảo đảm an ninh cung cấp điện quốc gia.