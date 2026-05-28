TP.HCM chỉ đạo mới liên quan dự án tứ giác Mả Lạng và chợ Gà, chợ Gạo 28/05/2026 14:22

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo về quy hoạch liên quan dự án chợ Gà, chợ Gạo, phường Bến Thành và dự án tứ giác Nguyễn Cư Trinh (tứ giác Mả Lạng), phường Cầu Ông Lãnh.

Theo đó, UBND TP giao Sở Xây dựng báo cáo về ranh giới thực hiện dự án chợ Gà, chợ Gạo và tứ giác Mả Lạng, trình UBND TP xem xét, chấp thuận.

Sau khi TP chấp thuận về ranh giới sẽ giao UBND phường Bến Thành, Cầu Ông Lãnh khẩn trương tổ chức đo đạc, xác định diện tích chính xác thực hiện dự án. Đồng thời chuẩn bị cho công tác thu hồi đất, phối hợp cùng Sở NN&MT kiểm duyệt các bản vẽ.

UBND TP chấp thuận việc áp dụng các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch trong quy hoạch khu vực TOD theo Điều 5 Nghị quyết số 38/2025 của HĐND TP đối với hai dự án nêu trên để thu hút nhà đầu tư tham gia.

Khu vực chợ Gà, chợ Gạo, phường Bến Thành. Ảnh: NC

UBND các phường Bến Thành, Cầu Ông Lãnh được giao rà soát việc đáp ứng điều kiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn; xem xét áp dụng khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 260/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM để báo cáo UBND TP.

TP chấp thuận chủ trương giao Công ty Khang Điền (đơn vị ngoài công lập) tổ chức lập quy hoạch đô thị và nông thôn đối với hai dự án chợ Gà, chợ Gạo và tứ giác Mả Lạng trước thời điểm lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu.

Việc giao tổ chức lập quy hoạch không đồng nghĩa với việc chấp thuận nội dung quy hoạch, việc thẩm định và phê duyệt quy hoạch thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Khu vực chợ Gà, chợ Gạo là khu chợ truyền thống lâu đời, hiện đã xuống cấp, ẩm thấp, khoảng cách giữa các sạp, các lối đi không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và an toàn thoát hiểm.

Khu vực rất cần được quy hoạch chỉnh trang để đảm bảo điều kiện sống, sinh hoạt cho người dân nơi đây. Đây cũng là một trong những dự án được lãnh đạo TP.HCM rất quan tâm.

Khu Mả Lạng được bao bọc bởi bốn tuyến đường Nguyễn Cư Trinh – Nguyễn Trãi – Cống Quỳnh – Trần Đình Xu. Đây là khu đất đất thuộc diện chỉnh trang với nhiều trường hợp bị ảnh hưởng.