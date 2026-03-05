Bí thư Trần Lưu Quang nói về phương án giải quyết khu Mả Lạng, chợ Gà Gạo 05/03/2026 18:19

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đề nghị các chủ tịch phường thống kê đầy đủ, lập danh sách các hộ dân ở khu Mả Lạng và chợ Gà Gạo gửi Thành ủy để khảo sát, tính toán phương án giải quyết.

Chiều 5-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Thành và phường Cầu Ông Lãnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 6.

Năm ứng viên tại Đơn vị bầu cử số 6 gồm: PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên và ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV.

Năm ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI Đơn vị bầu cử số 6. Ảnh: THANH THÙY

Cử tri sốt ruột với dự án khu Mả Lạng, chợ Gà Gạo

Tại hội nghị, các cử tri đã nêu ý kiến với các ứng cử viên về những vấn đề còn tồn đọng tại địa bàn. Cử tri Trịnh Văn Thành (phường Cầu Ông Lãnh) mong muốn đại biểu quan tâm để người dân dễ dàng tiếp cận nhà ở xã hội. Đồng thời, ông nhấn mạnh đại biểu cần giám sát đến cùng các dự án, đúng người, đúng địa chỉ và đúng cơ quan trách nhiệm.

Cử tri Thành nêu thực tế tại phường Cầu Ông Lãnh có nhiều dự án "treo" nhiều năm như khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh (khu Mả Lạng) vẫn chưa được giải quyết. Bên cạnh đó, các chung cư cũ như chung cư Trần Hưng Đạo đã xuống cấp nhưng chưa có phương án xử lý hợp lý.

Cử tri Phạm Thanh Triều trăn trở việc đầu tư chỉnh trang khu Mả Lạng. Ảnh: THANH TUYỀN

Cùng nỗi trăn trở, cử tri Phạm Thanh Triều (khu phố 27, phường Cầu Ông Lãnh) cho biết nhiều gia đình có 9-10 người phải "chia ca" để ngủ trong căn nhà chỉ rộng 10-15 m2 tại khu Mả Lạng. Khu vực chợ Cầu Muối cũ cũng không đảm bảo điều kiện sống, gây ô nhiễm môi trường.

"Tôi mong lãnh đạo, các đại biểu theo đuổi, sớm có cơ chế đầu tư để tìm phương án giải quyết cho những khu vực này, giúp nâng cao đời sống cho người dân", cử tri Triều gửi gắm.

Thay mặt tổ đại biểu, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ghi nhận các ý kiến xác đáng của cử tri. Với băn khoăn về khu Mả Lạng và chợ Gà Gạo, ông chia sẻ đây là điều bản thân trăn trở từ lâu khi chứng kiến người dân sống trong cảnh chật chội.

Thông tin từ địa phương cho thấy trước đây TP.HCM từng triển khai chỉnh trang khu Mả Lạng nhưng còn dở dang. Nguyên nhân chính nằm ở bài toán kêu gọi nhà đầu tư.

Bí thư Thành ủy TP.HCM kể lại kỷ niệm thời sinh viên về một người bạn có nhà quá chật, đông người nên phải ngủ co cụm, "mình ở trong nhà, chân ở ngoài mé cửa". Ông nhấn mạnh những câu chuyện như vậy cho thấy chính quyền phải có trách nhiệm giải quyết khó khăn cho người dân.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao đổi với đại biểu sau buổi tiếp xúc. Ảnh: THANH TUYỀN

"Theo báo cáo sơ bộ, khu này có hơn 1.400 hộ dân. Tôi đề nghị các chủ tịch phường thống kê đầy đủ, lập danh sách cả hai khu vực này gửi lên Thành ủy để chúng tôi khảo sát, tính toán phương án giải quyết", Bí thư Trần Lưu Quang yêu cầu.

Ông lưu ý việc này phải tính toán thận trọng, không để phát sinh thêm vấn đề mới khi giải quyết vấn đề cũ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nói ông trăn trở với các vấn đề tại Khu Mả Lạng, chợ Gà Gạo. Ảnh: THANH THÙY

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng cho biết trong nhiệm kỳ này, thành phố đặt mục tiêu xây dựng 199.000 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn vướng khâu đền bù, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, chương trình xây hơn 10.000 căn nhà cho công nhân thuê đang được khởi động.

Phân tích bối cảnh giá nhà cao, ông Quang cho biết thành phố đang tính đến các mô hình nhà ở cho thuê để hỗ trợ người không đủ điều kiện vay mua nhà. Với mô hình này, doanh nghiệp sẽ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thông qua Liên đoàn Lao động để thanh toán cho chủ đầu tư. TP.HCM khuyến khích các bên tìm giải pháp linh hoạt để bảo đảm bài toán thu hồi vốn và tạo cơ hội an cư cho người lao động.

Ngoài ra, Bí thư TP.HCM khẳng định vấn đề chung cư cũ tại hai phường cũng cần được giải quyết thấu đáo.

Cử tri đánh giá cao chương trình hành động

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên còn lại cũng trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: THANH THÙY

Ứng cử viên Đỗ Đức Hiển cam kết tham mưu để các đạo luật có tính khả thi cao, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đất đai tồn đọng. Bà Vương Thanh Liễu bày tỏ mong muốn thúc đẩy chính sách bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy vai trò.

Bà Trịnh Thị Hiền Trân cho biết sẽ quan tâm bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em và bồi dưỡng lối sống cho thế hệ trẻ. PGS.TS Nguyễn Vũ Trung định hướng tập trung vào y tế dự phòng, y tế cơ sở và bảo vệ môi trường để nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Cử tri hai phường đánh giá cao chương trình hành động của năm ứng viên, kỳ vọng các đại biểu luôn sát dân, "thân thiết với dân như người trong gia đình" để phản ánh tâm tư nguyện vọng tại nghị trường.