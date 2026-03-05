Chủ tịch TP.HCM mong cử tri Xuân Thới Sơn đồng lòng mở rộng Quốc lộ 22 05/03/2026 18:08

(PLO)- Đề cập đến việc mở rộng Quốc lộ 22, đường Nguyễn Văn Bứa, Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị bà con liên quan đến việc giải phóng mặt bằng hãy đồng lòng, ủng hộ để Nhà nước mở rộng đường đúng như nguyện vọng của cử tri.

Chiều 5-3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 36 tiếp tục tiếp xúc cử tri xã Xuân Thới Sơn.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Thới Sơn. Ảnh: LÊ THOA

Mong sớm mở rộng Quốc lộ 22, đường Nguyễn Văn Bứa

Tại hội nghị, cử tri Trần Văn Xê bày tỏ kỳ vọng khi các ứng cử viên nhấn mạnh sẽ giải quyết các bức xúc của người dân về giao thông, kẹt xe, ô nhiễm môi trường, ngập nước, an toàn thực phẩm…

"Tôi tâm đắc nhất là chương trình hành động của ông Nguyễn Văn Được, người đứng đầu chính quyền TP.HCM", cử tri Xê nói.

Cử tri Trần Văn Xê, xã Xuân Thới Sơn mong sớm mở rộng Quốc lộ 22, đường Nguyễn Văn Bứa. Ảnh: LÊ THOA

Ông gửi gắm đại biểu HĐND TP nếu trúng cử sẽ sớm mở rộng Quốc lộ 22 và đường Nguyễn Văn Bứa. Theo ông, hai con đường này kẹt xe thường xuyên, khiến doanh nghiệp và người dân đi lại rất khó khăn.

Đồng thời, cử tri đề nghị sớm giải quyết các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ở khu dân cư, nhất là sản xuất cao su, dệt nhuộm. Cử tri Xê cũng đề nghị đại biểu sớm giải quyết quy hoạch treo; nếu không thực hiện thì nên xóa quy hoạch để bà con bớt khổ.

Các ứng cử viên chăm chú lắng nghe ý kiến cử tri. Ảnh: LÊ THOA

Cử tri Đinh Công Thiện mong đại biểu quan tâm đến các công trình trọng điểm như khu đô thị đại học quốc tế, Quốc lộ 22, đường Lê Văn Đạo, đường Phan Văn Hớn. "Đây là những dự án quan trọng để phát triển kinh tế địa phương và kết nối với Tây Ninh"- ông Thiện nói.

Cử tri Đinh Công Thiện cũng bày tỏ quan tâm các dự án giao thông. Ảnh: LÊ THOA

Mong bà con đồng lòng vì cái chung

Trao đổi với cử tri, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chia sẻ dù thời tiết nóng nực nhưng bà con đến rất sớm và đông đủ khiến các ứng cử viên cảm kích.

"Sự quan tâm của bà con chính là động lực lớn cho chúng tôi. Nếu chúng tôi phục vụ mà không được ai quan tâm thì là điều rất đáng buồn", ông bày tỏ và cảm ơn cử tri đã đặt nhiều vấn đề liên quan đến sự phát triển của TP và xã Xuân Thới Sơn.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri. Ảnh: LÊ THOA

Chủ tịch TP.HCM nhận định các ý kiến đều rất sâu sắc, trách nhiệm, thể hiện sự quan tâm từ vấn đề đời thường đến vĩ mô. Ông nhìn nhận việc đầu tư hạ tầng, giải quyết ô nhiễm, kẹt xe, an sinh xã hội đều là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo ông, mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ nặng nề của hệ thống chính trị TP từ năm 2026. Để thực hiện, cần sự đồng lòng của nhân dân và doanh nghiệp.

Các ứng cử viên được cử tri gửi gắm nhiều nguyện vọng. Ảnh: LÊ THOA

Hiện TP có 79 dự án trọng điểm. Trong đó, Quốc lộ 13 hướng đi Bình Dương cũ đang gây bức xúc vì kẹt xe. TP cũng tập trung cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, cố gắng hoàn thiện vào năm 2027-2028.

Đặc biệt với Quốc lộ 22, ông Nguyễn Văn Được cho biết bốn xã của huyện Hóc Môn cũ, trong đó có xã Xuân Thới Sơn, đã giải phóng mặt bằng rất tốt.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nắm chặt tay khi trao đổi với cử tri bên lề hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Ông đánh giá cao sự hy sinh quyền lợi riêng của bà con vì cái chung. Dự kiến đến hết tháng 3 này, toàn bộ mặt bằng Quốc lộ 22 sẽ được bàn giao. "Tôi mong một số ít hộ còn lại sẽ sớm đồng hành vì cái chung", ông nói.

Đối với đường Nguyễn Văn Bứa, TP đang lập dự án đầu tư. "Sáng nay đi từ ngã ba Hóc Môn vào Ngã ba Giồng, tôi thấy rất kẹt xe. Trong khi ở Long An và Tây Ninh đã làm đường rất to thì phía TP còn quá nhỏ", ông kể và nhận định đường Nguyễn Văn Bứa cùng các tuyến cao tốc sẽ tạo hệ thống giao thông đồng bộ vào năm 2030-2035.

Cử tri chăm chú lắng nghe chương trình hành động của ứng cử viên. Ảnh: LÊ THOA

Ông tiếp tục: "Tôi tha thiết đề nghị bà con liên quan đến việc mở rộng đường hãy đồng lòng, ủng hộ để Nhà nước thực hiện đúng như nguyện vọng mà cử tri đề nghị".

Về dự án khu đô thị đại học quốc tế Berjaya, Chủ tịch TP cho biết mặt bằng đã đạt trên 90%. Ông đề nghị địa phương tiếp tục vận động những hộ còn lại đồng thuận để tránh dự án kéo dài gây lãng phí. Ông nhấn mạnh TP sẽ xử lý kiên quyết những dự án chậm trễ do lỗi chủ quan của nhà đầu tư.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cho biết sắp tới TP sẽ trở thành đại công trường. Khoảng 5-10 năm nữa, TP sẽ trở thành nơi đáng sống với hệ thống cao tốc, đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất, Long Thành, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và miền Tây.