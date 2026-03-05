Cần Thơ: Cử tri gửi gắm nhiều tâm huyết đến ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Chiều 5-3, tại phường Long Bình (TP Cần Thơ), các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri các phường Long Bình, Long Mỹ và Long Phú để vận động bầu cử.
Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ thông qua tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử. Các ứng cử viên cũng trình bày chương trình hành động trước cử tri nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Sau khi nghe trình bày, đa số cử tri bày tỏ vui mừng khi địa phương có người ứng cử là tư lệnh ngành. Cử tri Trịnh Minh Cát (ngụ phường Long Bình) bày tỏ phấn khởi, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng đối với các ứng cử viên, đặc biệt là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Theo ông Cát, các nội dung trong chương trình hành động đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước cũng như TP Cần Thơ. Đặc biệt là các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp vốn gắn liền với đời sống người dân địa phương.
Ông Cát kỳ vọng: "Chúng tôi mong các đại biểu khi trúng cử sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng đến Quốc hội. Chúng tôi đặc biệt mong đại biểu quan tâm phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững gắn với công nghiệp, thương mại, du lịch để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân".
Ông Cát cũng mong muốn các đại biểu phát huy vai trò giám sát, xây dựng pháp luật sát thực tiễn, phù hợp với điều kiện của ĐBSCL và TP Cần Thơ.
Cử tri Nguyễn Thị Diễm My (ngụ phường Long Mỹ) thống nhất cao với chương trình hành động của các ứng cử viên. Bà My cho rằng các ứng cử viên đều có tâm huyết và sáng kiến để góp phần cùng Quốc hội đưa ra những chính sách xây dựng đất nước.
Bà My gửi gắm: "Cử tri mong muốn các ứng cử viên khi đắc cử sẽ mang những tâm tư chính đáng này vào chương trình hành động thực tế, quyết liệt kiến nghị các chính sách sát sườn để cải thiện đời sống người dân".
"Trình độ năng lực và quá trình công tác thể hiện trong chương trình hành động quá tuyệt vời. Theo quy định chỉ bầu lấy ba người trong số năm ứng cử viên, nhưng cá nhân tôi nếu được thì muốn bầu hết cả năm người", ông Nguyễn Xuân Ớt (ngụ phường Long Mỹ) chia sẻ.
Đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường: Long Bình, Long Mỹ, Long Phú 1, Vị Tân, Vị Thanh và các xã: Thạnh Xuân, Tân Hòa, Vị Thanh 1, Trường Long Tây, Hỏa Lựu, Vĩnh Viễn, Lương Tâm, Xà Phiên, Vĩnh Thuận Đông, Vị Thủy, Vĩnh Tường, Hòa An, Phương Bình, Phụng Hiệp, Tân Bình, Thạnh Hòa.
Số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là ba người, số người ứng cử là năm người, gồm:
1. Ông Trần Đức Thắng (sinh năm 1973), Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
2. Ông Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1975), Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.
3. Ông Vũ Danh Hiệp (sinh năm 1981), Phó Vụ trưởng Thường trực Vụ Kinh tế và Tài chính (Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội).
4. Ông Sơn Chanh Đa (sinh năm 1985), Giảng viên khoa dự bị đại học (Trường Sư phạm, Đại học Cần Thơ).
5. Bà Võ Thị Thơ (sinh năm 1973), Giám đốc Công ty TNHH Tiến Thơ.