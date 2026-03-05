Cần Thơ: Cử tri gửi gắm nhiều tâm huyết đến ứng cử viên đại biểu Quốc hội 05/03/2026 17:58

(PLO)- Cử tri TP Cần Thơ đánh giá cao trình độ năng lực và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chiều 5-3, tại phường Long Bình (TP Cần Thơ), các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri các phường Long Bình, Long Mỹ và Long Phú để vận động bầu cử.

Các ứng cử viên tiếp xúc cử tri và trình bày chương trình hành động nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ thông qua tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử. Các ứng cử viên cũng trình bày chương trình hành động trước cử tri nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sau khi nghe trình bày, đa số cử tri bày tỏ vui mừng khi địa phương có người ứng cử là tư lệnh ngành. Cử tri Trịnh Minh Cát (ngụ phường Long Bình) bày tỏ phấn khởi, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng đối với các ứng cử viên, đặc biệt là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Trịnh Minh Cát, cử tri phường Long Bình (TP Cần Thơ) đặt nhiều kỳ vọng đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: CHÂU ANH

Theo ông Cát, các nội dung trong chương trình hành động đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước cũng như TP Cần Thơ. Đặc biệt là các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp vốn gắn liền với đời sống người dân địa phương.

Ông Cát kỳ vọng: "Chúng tôi mong các đại biểu khi trúng cử sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng đến Quốc hội. Chúng tôi đặc biệt mong đại biểu quan tâm phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững gắn với công nghiệp, thương mại, du lịch để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân".

Bà Nguyễn Thị Diễm My, cử tri phường Long Mỹ (TP Cần Thơ) mong các ứng cử viên luôn quan tâm đầu tư, hỗ trợ cho địa phương. Ảnh: CHÂU ANH

Ông Cát cũng mong muốn các đại biểu phát huy vai trò giám sát, xây dựng pháp luật sát thực tiễn, phù hợp với điều kiện của ĐBSCL và TP Cần Thơ.

Cử tri Nguyễn Thị Diễm My (ngụ phường Long Mỹ) thống nhất cao với chương trình hành động của các ứng cử viên. Bà My cho rằng các ứng cử viên đều có tâm huyết và sáng kiến để góp phần cùng Quốc hội đưa ra những chính sách xây dựng đất nước.

Bà My gửi gắm: "Cử tri mong muốn các ứng cử viên khi đắc cử sẽ mang những tâm tư chính đáng này vào chương trình hành động thực tế, quyết liệt kiến nghị các chính sách sát sườn để cải thiện đời sống người dân".

Ông Nguyễn Xuân Ớt, cử tri phường Long Mỹ (TP Cần Thơ) đánh giá chương trình hành động của các ứng cử viên rất thuyết phục. Ảnh: CHÂU ANH

"Trình độ năng lực và quá trình công tác thể hiện trong chương trình hành động quá tuyệt vời. Theo quy định chỉ bầu lấy ba người trong số năm ứng cử viên, nhưng cá nhân tôi nếu được thì muốn bầu hết cả năm người", ông Nguyễn Xuân Ớt (ngụ phường Long Mỹ) chia sẻ.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường: Long Bình, Long Mỹ, Long Phú 1, Vị Tân, Vị Thanh và các xã: Thạnh Xuân, Tân Hòa, Vị Thanh 1, Trường Long Tây, Hỏa Lựu, Vĩnh Viễn, Lương Tâm, Xà Phiên, Vĩnh Thuận Đông, Vị Thủy, Vĩnh Tường, Hòa An, Phương Bình, Phụng Hiệp, Tân Bình, Thạnh Hòa.