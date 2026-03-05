Chủ tịch Quốc hội kiểm tra thực tế tại đơn vị bầu cử ở tỉnh Đồng Nai 05/03/2026 12:14

Sáng 5- 3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đi kiểm tra thực tế khu vực bỏ phiếu số 17, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai.

Sau sáp nhập, Đồng Nai có diện tích 12.737 km² đứng thứ 9 trong cả nước, dân số gần 4,5 triệu người với 37 dân tộc cùng sinh sống, hơn 421.000người dân tộc thiểu số, chiếm 9,4% dân số toàn tỉnh. Tỉnh có hơn 2,5 triệu tín đồ tôn giáo, trong đó tín đồ Công giáo khoảng 1,4 triệu người. Bên cạnh đó tỉnh Đồng Nai còn có số lượng công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp rất lớn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 17, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI

Qua kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tại Khu vực bỏ phiếu số 17, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của địa phương trong chuẩn bị cơ sở vật chất, danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, địa điểm ghi phiếu của cử tri, hòm phiếu và phương án bảo đảm an ninh, an toàn khu vực bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, đối với các địa bàn có đông đồng bào Công giáo, cần tiếp tục phát huy vai trò của các linh mục, cha xứ để chuyển tải đầy đủ, chính xác thông tin về bầu cử tới người dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri vừa tham gia sinh hoạt tôn giáo, vừa thực hiện quyền bầu cử theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của địa phương trong công tác chuẩn bị cho bầu cử. Ảnh: VŨ HỘI.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số chính quyền quyền địa phương cần tiếp tục triển khai đa dạng hình thức tuyên truyền phù hợp với phong tục, tập quán từng địa bàn; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. Phối hợp chặt chẽ với ban quản lý khu công nghiệp, doanh nghiệp và các chủ nhà trọ để rà soát, hoàn thiện danh sách cử tri bảo đảm đầy đủ, chính xác.

Đồng thời, cần có phương án linh hoạt để cử tri đi làm xa hoặc có biến động sát ngày bầu cử vẫn được bảo đảm thực hiện quyền bầu cử theo đúng quy định.