Lãnh đạo TP.HCM viếng nguyên Phó Tổng thống Indonesia Try Sutrisno 05/03/2026 12:52

(PLO)- Đại diện lãnh đạo TP.HCM đã đến Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM viếng Đại tướng Try Sutrisno, nguyên Phó Tổng thống thứ 6 của Indonesia vừa từ trần.

Ngày 5-3, tại Văn phòng Tổng Lãnh sự quán Indonesia (phường Sài Gòn, TP.HCM), thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM đã đến viếng và ghi sổ tang Đại tướng Try Sutrisno, nguyên Phó Tổng thống thứ 6 của Cộng hòa Indonesia (nhiệm kỳ 1993-1998).

Chia buồn với Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM, ông Phạm Dứt Điểm viết: “Chúng tôi rất đau buồn trước sự ra đi của nguyên Phó Tổng thống Try Sutrisno. Xin gửi lời chia buồn đến Chính phủ, nhân dân Indonesia và gia quyến ngài Try Sutrisno”.

Ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM đã đến viếng và ghi sổ tang Đại tướng Try Sutrisno, nguyên Phó Tổng thống thứ 6 của Cộng hòa Indonesia. Ảnh: HẢI NHI

Trong những ngày qua, nhiều cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự và các tổ chức quốc tế tại TP.HCM cũng đã đến Văn phòng Tổng Lãnh sự quán Indonesia để viếng và ghi sổ tang Đại tướng Try Sutrisno.

Không gian viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Đại tướng Try Sutrisno tại Văn phòng Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Theo thông tin của văn phòng Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM, Đại tướng Try Sutrisno, nguyên Phó Tổng thống thứ 6 của Indonesia (nhiệm kỳ 1993-1998) đã từ trần ngày 2-3-2026.

Ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM chia buồn với đại diện Indonesia tại Văn phòng Tổng Lãnh sự quán Indonesia ở TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Để tưởng niệm những cống hiến của ông đối với đất nước Indonesia cũng như những đóng góp cho quan hệ hữu nghị giữa Indonesia và Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM sẽ mở sổ tang tại trụ sở cơ quan này.

Ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ viếng Đại tướng Try Sutrisno, nguyên Phó Tổng thống thứ 6 của Cộng hòa Indonesia (nhiệm kỳ 1993-1998). Ảnh: HẢI NHI

Thời gian viếng và ghi sổ tang diễn ra trong ba ngày: ngày 3-3 từ 14 giờ đến 16 giờ; ngày 4-3 từ 10 giờ đến 12 giờ và từ 14 giờ đến 16 giờ; ngày 5-3 từ 10 giờ đến 12 giờ.