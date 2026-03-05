Tổng Bí thư: Khắc phục tình trạng 'thừa người quen việc cũ nhưng thiếu người làm việc mới' 05/03/2026 14:13

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu siết chặt kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ ở cấp cơ sở nhằm phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Sáng 5-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở.

Chuyển sang tư duy quản trị cán bộ hiện đại

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, bộ máy cần được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn liền với việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư khẳng định việc nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở phải là nhiệm vụ thường xuyên, mang tính chiến lược và có ý nghĩa quyết định đối với năng lực quản trị, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Để làm được điều này, cần chuyển mạnh từ tư duy bổ sung nhân sự, bồi dưỡng chung chung sang tư duy quản trị cán bộ hiện đại hơn. Cụ thể, phải chuẩn hóa năng lực theo vị trí việc làm, đánh giá bằng kết quả đầu ra, siết chặt kiểm soát quyền lực, đồng thời tạo động lực để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư gợi mở việc cần thiết phải chuẩn hóa lại chân dung cán bộ cơ sở theo chức năng mới của chính quyền địa phương 2 cấp. Giải pháp nền tảng được đặt ra là xác định lại chuẩn cán bộ cơ sở theo yêu cầu nhiệm vụ mới, thay vì duy trì một bộ tiêu chí chung cho mọi nơi, mọi việc.

Việc xây dựng khung năng lực theo vị trí việc làm đòi hỏi cán bộ không chỉ ở mức đủ tiêu chuẩn mà phải thực sự đáp ứng công việc theo từng vị trí, từng địa bàn. Mỗi tỉnh, thành phố nên thiết lập một khung chuẩn thống nhất cho các nhóm chức danh cấp xã, phường, kèm theo phụ lục năng lực ưu tiên áp dụng riêng cho những địa bàn mang tính đặc thù.

Bố trí đúng người, đúng việc, đúng địa bàn

Tổng Bí thư chỉ rõ yêu cầu đổi mới trong công tác tuyển chọn, bố trí và sử dụng cán bộ phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc đúng người - đúng việc - đúng địa bàn.

Cùng đó, rà soát kỹ lưỡng việc bố trí đội ngũ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo chức năng hoặc hiện tượng thừa người quen việc cũ nhưng thiếu người làm việc mới.

Ngoài ra, cần áp dụng cơ chế thử thách có thời hạn đối với một số vị trí trọng yếu, tăng cường luân chuyển ngang và luân chuyển có mục tiêu. Việc bố trí cán bộ phải được thực hiện dựa trên đặc điểm của từng địa bàn, hướng tới mục tiêu tối thượng là nâng cao năng lực quản trị địa phương.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, Tổng Bí thư yêu cầu phải nâng cấp từ việc học để đủ chứng chỉ sang huấn luyện theo bài toán thực tiễn nhằm giúp cán bộ thực sự thạo việc.

Phương pháp bồi dưỡng cần chuyển sang hướng gắn với chức danh và theo từng vấn đề cụ thể, chú trọng huấn luyện theo tình huống. Cần có sự hỗ trợ tại chỗ giữa cán bộ giàu kinh nghiệm với cán bộ trẻ, ưu tiên việc học tập ngay trên thực tiễn của địa phương.

Đặc biệt, chương trình đào tạo cần bổ sung các nội dung thiết thực như phục vụ doanh nghiệp, phát triển kinh tế số nông thôn, du lịch cộng đồng, quản trị rủi ro xã hội, cùng với kỹ năng truyền thông chính sách và phối hợp liên ngành.

Tổng Bí thư chỉ đạo cần thiết lập cơ chế đánh giá cán bộ thực chất bằng kết quả đầu ra và mức độ hài lòng của nhân dân. Hệ thống đánh giá này phải đa chiều, được định lượng hóa phù hợp với đặc thù của từng chức danh công tác.

Siết chặt kiểm soát quyền lực, đánh giá bằng kết quả đầu ra

Một yêu cầu mang tính nguyên tắc được Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh là phải siết chặt kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ ở cấp cơ sở, nhằm phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Các quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ phải được thực hiện nghiêm minh. Các cơ quan, đơn vị cần công khai tiêu chí, quy trình trong nội bộ, tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử và tiến tới công khai hồ sơ công vụ.

Bên cạnh đó, cần thiết lập cơ chế phản ánh nội bộ, có biện pháp bảo vệ người phản ánh đúng và thực hiện việc kiểm tra chéo định kỳ giữa cấp cơ sở và cấp trên.

Để khơi dậy sức sáng tạo, Tổng Bí thư yêu cầu phải tạo động lực mạnh mẽ cho cán bộ cơ sở dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cần quán triệt đầy đủ chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo; đồng thời phân biệt rõ giữa sự sáng tạo đúng quy định với hành vi làm ẩu, làm tắt hoặc lợi dụng vỏ bọc sáng tạo để vi phạm, trục lợi cá nhân.

Tại cấp cơ sở, Tổng Bí thư gợi ý có thể thiết kế danh mục những việc khó cần người trực tiếp chịu trách nhiệm, xây dựng cơ chế xin ý kiến nhanh đối với các tình huống mới. Các sáng kiến mang lại hiệu quả thực tế cần được đánh giá riêng biệt, đồng thời phải biểu dương kịp thời những cán bộ có khả năng xử lý tốt các công việc phức tạp, tồn đọng kéo dài.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của thời đại, Tổng Bí thư cho rằng phải đẩy mạnh chuyển đổi số trong cả quản trị cán bộ và thực thi công vụ hằng ngày. Việc số hóa quản trị cán bộ phải đi đôi với nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ thực thi công vụ.

Khi chuyển đổi số được gắn kết chặt chẽ với công tác cán bộ, cấp cơ sở sẽ nâng cao được tốc độ xử lý công việc, tăng tính minh bạch và cải thiện khả năng phối hợp liên thông. Giải pháp chuyển đổi số cần được thiết kế phù hợp theo từng vùng, miền, khu vực, đảm bảo thống nhất về nguyên tắc nhưng linh hoạt trong quá trình triển khai.

Cách làm phù hợp nhất là thống nhất khung chuẩn về phẩm chất, năng lực, phương pháp đánh giá, kiểm soát quyền lực và công tác đào tạo, bồi dưỡng, trong khi vẫn cho phép các địa phương tự điều chỉnh trọng tâm theo đặc thù riêng của từng địa bàn.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Về khâu tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư yêu cầu cấp ủy các cấp phải xác định nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở chính là khâu đột phá nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương. Nội dung quan trọng này phải được đưa vào chương trình công tác toàn khóa, công tác hằng năm và kế hoạch kiểm tra, giám sát.

UBND các cấp, cơ quan nội vụ và bộ phận tổ chức cấp ủy được giao trách nhiệm phối hợp chặt chẽ để xây dựng khung năng lực vị trí việc làm đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở. Các đơn vị này phải rà soát, phân loại đội ngũ hiện có, xác định rõ những khoảng trống về năng lực để từ đó lập kế hoạch bồi dưỡng theo lộ trình cụ thể...