Phó Bí thư Văn Thị Bạch Tuyết: TP.HCM sẽ có Nhà hát Giao hưởng và Khu tưởng niệm Bác Hồ 05/03/2026 14:43

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định lãnh đạo TP rất quan tâm phát triển các thiết chế văn hóa, tạo điều kiện quy hoạch đất đai và cơ chế chính sách. TP.HCM sẽ ưu tiên có thêm cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng.

Ngày 5-3, Thành ủy- HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức họp mặt lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ tiêu biểu đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Mở đầu buổi gặp mặt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức mong các đại biểu tham dự sẽ có những ý kiến đóng góp thẳng thắn, hiến kế đóng góp cho quá trình phát triển của TP.

Buổi họp mặt lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ tiêu biểu đầu Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình. Ảnh: HOÀNG GIANG

Văn nghệ sĩ mong được tạo môi trường để an tâm cống hiến

Ca sĩ Anh Tú (tên thật là Nguyễn Anh Tú, SN 1992), người được công chúng đón nhận với nhiều ca khúc nhiều cảm xúc, mang ý nghĩa sâu sắc về tình yêu quê hương, đất nước, đã bày tỏ xúc động khi được tham dự buổi gặp mặt đầu năm.

Theo nam ca sĩ, năm 2025 đối với anh và nhiều nghệ sĩ khác là quãng thời gian được cống hiến trọn vẹn. Việc được tham dự các lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 71 năm chiến thắng Điện Biên Phủ... là niềm tự hào cho anh cùng gia đình và quê hương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường thăm hỏi văn nghệ sĩ tại buổi họp mặt. Ảnh: HOÀNG GIANG

Nam ca sĩ cho biết những năm qua, ngành công nghiệp văn hóa của TP.HCM và cả nước đã có những bước chuyển mình rõ rệt, với những gameshow, sự kiện âm nhạc, giải trí, điện ảnh.

"Những yếu tố cốt lõi của nghệ thuật đã giàu bản sắc văn hóa, dân tộc, phong phú hơn. Mỗi nghệ sĩ luôn chuyên nghiệp với công việc của mình. Tôi tự hào vì được là một ngọn nến cùng thắp lên ánh sáng của nghệ thuật" - ca sĩ Anh Tú bày tỏ.

Nam ca sĩ mong muốn thời gian tới, lãnh đạo thành phố sẽ quan tâm, tạo điều kiện để người làm nghệ thuật thuộc các loại hình tiếp tục cống hiến, đến gần với khán giả hơn.

Ca sĩ Anh Tú nêu ý kiến. Ảnh: HOÀNG GIANG

Chia sẻ tại hội nghị, NSƯT Mạnh Dung (tên thật là Đoàn Mạnh Dung, SN 1939), diễn viên nổi tiếng với vai ông Ba bắt rắn trong phim truyền hình Đất phương Nam, nói ông luôn nhận thức rõ việc mỗi nghệ sĩ là một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa - tư tưởng.

Sau nhiều năm làm nghề, diễn viên 87 tuổi cho rằng ông đã được sống và cống hiến trọn vẹn với nghệ thuật. "Văn nghệ sĩ chúng tôi cảm thấy được quan tâm rất đúng và thiết thực, được Đảng, Nhà nước chăm sóc sức khỏe, tinh thần. Tôi luôn quan niệm, còn sống, còn sức lực thì còn đóng góp cho nghệ thuật, đóng góp cho sự phát triển của TP.HCM và đất nước" - NSƯT Mạnh Dung nhắn nhủ thế hệ trẻ.

NSƯT Mạnh Dung nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG GIANG

NSƯT Hạnh Thúy cho rằng với quy mô của TP.HCM hiện nay rất cần điểm hẹn nghệ thuật để du khách quốc tế có thể đến TP tìm xem, mang lại sự trải nghiệm chất lượng nghệ thuật tốt nhất cho du khách và người dân. Nữ nghệ sĩ nói để làm được cần sự đầu tư tổng thể, đồng bộ để tạo nên dấu ấn trong đời sống tinh thần, văn hóa của TP.HCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông thăm hỏi văn nghệ sĩ tại buổi họp mặt. Ảnh: LÊ THOA

Nhiều ý kiến khác cũng gửi gắm đến lãnh đạo TP cần có sự quan tâm, đầu tư các thiết chế văn hóa xứng tầm, tạo sự an tâm để nghệ sĩ thỏa sức sáng tạo, cống hiến.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo, cán bộ các cơ quan báo chí, xuất bản cũng chia sẻ về những tâm tư, nguyện vọng đối với các cấp lãnh đạo TP. Những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật cũng góp ý, hiến kế để TP.HCM tiếp tục phát triển.

Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Nguyễn Tấn Phong nêu ý kiến. Ảnh: HOÀNG GIANG

TP.HCM sẽ có thêm nhiều công trình văn hóa lớn

Phát biểu tại chương trình họp mặt, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết nhận xét năm 2025, đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí TP hoạt động rất sôi nổi, có nhiều tác phẩm, chuỗi bài viết gắn với các sự kiện trọng đại của đất nước, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận những đóng góp của cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ vào sự phát triển TP. Ảnh: HOÀNG GIANG

Các cơ quan báo chí, xuất bản thể hiện tinh thần trách nhiệm, tạo cầu nối, thông tin kịp thời, đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng Nhà nước đến người dân. Lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của TP cũng thành công với nhiều tác phẩm hay; nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa được tổ chức thường xuyên, mang lại hiệu quả cả về nghệ thuật và doanh số.

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, TP.HCM đang tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, đồng thời triển khai các giải pháp đạt kết quả tốt nhất.

TP.HCM xác định mục tiêu phát triển toàn diện con người, kết hợp chặt chẽ tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và chất lượng sống. TP không chỉ là trung tâm kinh tế mà phải trở thành nơi đáng sống, mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ sức khỏe, giáo dục, có môi trường sống an toàn.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết TP chuẩn bị triển khai xây dựng bộ chỉ số "Gia đình hạnh phúc", làm nền tảng xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình; triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2030. Đồng thời, thúc đẩy công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu sớm trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa, thành phố sáng tạo của khu vực Đông Nam Á.

Ngoài ra, TP phát triển đa dạng, quảng bá các loại hình văn học nghệ thuật, giá trị văn hóa đặc sắc ra thế giới; tiếp tục phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đầu tư đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm để hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa từ TP đến cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong trao tặng bằng khen cho văn nghệ sĩ có đóng góp tích cực vào sự phát triển của TP. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trong đó, TP phấn đấu hoàn thành các công trình lớn mang tính biểu tượng của thành phố, như Trung tâm Nghệ thuật truyền thống, Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch, Khu Liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc, các khu phức hợp đa năng, thương mại, dịch vụ, giải trí và hình thành các công viên chuyên đề quy mô lớn.

“Đó là một số định hướng quan trọng mà Thành ủy đặt ra để các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu giải pháp phát triển văn hóa trên địa bàn giai đoạn tới, nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết 80” - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ.

Cũng theo Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết, dự kiến đến cuối năm 2028 TP.HCM sẽ có một trung tâm biểu diễn đa năng hiện đại tại khu vực Đô thị mới Thủ Thiêm, phục vụ các sự kiện, lễ hội văn hóa.

Nhân kỷ niệm 50 năm TP.HCM mang tên Bác Hồ kính yêu, cũng sẽ có khu tưởng niệm Bác Hồ tại khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội với quy mô lớn, đẹp, hiện đại, phục vụ nhiều hoạt động văn hóa cho cộng đồng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bà khẳng định việc phát triển các thiết chế văn hóa, tạo điều kiện quy hoạch đất đai và cơ chế chính sách được lãnh đạo TP rất quan tâm. Trong quy hoạch và rà soát các cơ sở vật chất do Nhà nước quản lý sau sắp xếp bộ máy, TP sẽ ưu tiên có thêm cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng.

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết tiếp thu ý kiến đại biểu và cho biết TP đã xác định phải hoàn thành "món nợ" đã hứa là Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TP.HCM.

TP cũng giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở VH-TT cùng các ngành nghiên cứu, tham mưu các chính sách phục vụ phát triển văn hóa, nghệ thuật, văn học. TP cần có cơ chế chính sách riêng cho khu vực này để tạo thêm động lực, điều kiện sáng tạo các tác phẩm tốt phục vụ người dân, quảng bá sản phẩm đến bạn bè quốc tế.

Về giáo dục, TP.HCM sẽ triển khai các chương trình gắn với học đường để quảng bá giá trị văn hóa, loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm văn hóa, quản lý nhà nước về văn hóa và đặc biệt là đội ngũ văn nghệ sĩ, người hỗ trợ hoạt động văn nghệ sĩ trong điều kiện môi trường số hiện nay.

Ngành văn hóa đang tham mưu để văn hóa phát triển mạnh mẽ, bắt kịp xu thế thế giới, phát huy thế mạnh TP, xây dựng văn hóa trở thành trụ cột quan trọng trong phát triển bền vững và hun đúc giá trị tốt đẹp con người TP.HCM.