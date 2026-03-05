Tiểu sử và chương trình hành động của bà Huỳnh Thị Phúc, ứng cử ĐBQH khóa XVI tại TP.HCM 05/03/2026 16:09

(PLO)- Bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5 TP.HCM.

Đơn vị số 5 gồm Đặc khu Côn Đảo, phường Tam Long và các xã: Ngãi Giao, Xuân Sơn, Bình Giã, Hồ Tràm, Kim Long, Nghĩa Thành, Xuyên Mộc, Bàu Lâm, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bình Châu, Long Điền, Long Hải, Đất Đỏ, Phước Hải.

Ngoài ra, bà Phúc cũng ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI tại đơn vị bầu cử số 29, gồm các phường Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận.

Dưới đây là tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của bà Huỳnh Thị Phúc.