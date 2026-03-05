Ông Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam 05/03/2026 12:00

(PLO)- Sáng 5-3, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức hội nghị Ban Chấp hành để kiện toàn nhân sự. Ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành thống nhất để ông Nguyễn Đình Khang thôi tham gia Ban Chấp hành. Trước đó, ông Khang được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ban Chấp hành đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Tuấn tham gia Ban Chấp hành. Hội nghị đã bầu ông giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 với sự thống nhất tuyệt đối.

Ông Nguyễn Anh Tuấn từng giữ nhiều năm công tác tại Trung ương Đoàn. Ảnh: CTV

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết thời gian tới tổ chức Công đoàn sẽ hướng mạnh về cơ sở. Đơn vị tập trung lắng nghe và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đồng thời, Công đoàn sẽ khơi dậy tinh thần sáng tạo, cống hiến của lực lượng lao động trong phát triển đất nước. Các phong trào thi đua sẽ gắn với hội nhập quốc tế để nâng cao vị thế của Công đoàn Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Tuấn 47 tuổi, quê Thanh Hóa, là Tiến sĩ Quản lý kinh tế. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Về quá trình công tác, từ năm 2002 đến 2007, ông là cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội).

Giai đoạn từ tháng 7-2025 đến 2-2026, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa XIII, XIV; Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.