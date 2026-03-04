Tàu chiến Iran chìm ngoài khơi Sri Lanka 04/03/2026 17:23

(PLO)- Hơn 30 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu chiến của Iran đã được Sri Lanka cứu sống, trong khi các báo cáo cho biết có 180 người trên tàu vào thời điểm xảy ra sự cố.

Ngày 4-3, Ngoại trưởng Sri Lanka - ông Vijitha Herath cho biết nước này đã cứu sống 32 thủy thủ "bị thương nặng" trên tàu khu trục IRIS Dena của Iran ngay ngoài vùng lãnh hải của đảo quốc Nam Á này, theo hãng tin AFP.

Con tàu khu trục với 180 thủy thủ đoàn đã phát tín hiệu cầu cứu lúc rạng sáng 4-3. Con tàu bị chìm cách đảo Sri Lanka khoảng 40km về phía nam.

Bộ Quốc phòng Sri Lanka cho biết họ đang tìm kiếm những thành viên còn lại của thủy thủ đoàn tàu IRIS Dena.

"Chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm, nhưng chúng tôi vẫn chưa biết điều gì đã xảy ra với những thành viên còn lại của thủy thủ đoàn" - một quan chức Sri Lanka nói với AFP, làm giảm hy vọng tìm thấy thêm người sống sót.

Một tàu chiến của Hải quân Iran đang phóng tên lửa trong một cuộc tập trận. Ảnh: QUÂN ĐỘI IRAN

Hiện chưa có thông tin về nguyên nhân khiến tàu chìm, nhưng ông Herath nói với quốc hội Sri Lanka rằng các thủy thủ bị thương đã được đưa đến một bệnh viện ở phía nam quốc đảo.

Ông Herath cho biết hai tàu hải quân Sri Lanka và một máy bay đã được triển khai cho hoạt động cứu hộ.

Một nghị sĩ phe đối lập đã hỏi ngoại trưởng Sri Lanka trong phiên họp quốc hội liệu con tàu có bị đánh bom như một phần của các cuộc tấn công đang diễn ra của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hay không, nhưng chính phủ chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức.

Người phát ngôn hải quân Sri Lanka - ông Buddhika Sampath cho biết chiến dịch cứu hộ của nước này phù hợp với nghĩa vụ hàng hải của Sri Lanka và 32 thủy thủ Iran đã được sơ tán đến bệnh viện chính ở Galle, cách thủ đô Colombo 115km về phía nam.

"Chúng tôi đã đáp lại lời kêu cứu theo nghĩa vụ quốc tế của mình, vì đây là khu vực tìm kiếm và cứu hộ của chúng tôi ở Ấn Độ Dương” - ông Sampath nói với AFP.

Cả hải quân và không quân Sri Lanka đều cho biết họ không công bố đoạn phim về cuộc cứu hộ vì nó liên quan quân đội của một quốc gia khác.

Cảnh sát đã tăng cường an ninh bên ngoài bệnh viện Galle khi những thủy thủ Iran bị thương được hải quân địa phương đưa đến đó.

Vụ việc xảy ra sau khi các quan chức Mỹ báo cáo về nhiều cuộc tấn công liên tiếp của Mỹ nhằm vào hải quân Iran trong những ngày gần đây. Ngày 3-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch của Mỹ chống lại Iran đã "vô hiệu hóa thành công" lực lượng không quân và hải quân nước này.

Sau đó, vào ngày 4-3, Đô đốc Brad Cooper thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết kể từ khi tiến hành chiến dịch nhằm vào Iran vào ngày 28-2, quân đội Mỹ đang đánh chìm “toàn bộ hải quân Iran” và đã phá hủy 17 tàu Iran.