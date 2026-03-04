Chuyên gia lý giải hiện tượng vô số cá dạt vào bờ biển Khánh Hòa 04/03/2026 16:54

(PLO)- Theo chuyên gia, có nhiều nguyên nhân những đàn cá bị sóng đánh dạt vào bờ và hiện tượng này không hiếm gặp.

Ngày 4-3, lãnh đạo UBND xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết hiện tượng cá dạt vào bờ biển Bãi Dài đã chấm dứt từ hôm trước. Phần lớn số cá dạt vào được người dân địa phương thu dọn, mang về làm thức ăn; du lịch ở khu vực cũng đã trở lại bình thường.

Người dân thu gom cá trích khi chúng dạt lên bờ. Ảnh: VH

Trước đó, từ 6 giờ ngày 3-3, bãi biển ở Bãi Dài xuất hiện hiện tượng vô số con cá trích còn sống dạt vào bờ. Chứng kiến cảnh tượng lạ mắt, nhiều người dân, du khách quay video, đăng lên mạng xã hội. Nhiều người dân địa phương sau đó đã dùng vợt, bao tải thu gom số cá dạt lên bờ.

Có nhiều ý kiến trái chiều về hiện tượng vô số cá còn sống bị sóng đánh dạt vào bờ. Trong đó, một số ý kiến nghi ngờ hệ quả của dùng chất nổ đánh cá hay kích điện. Tuy nhiên, phần lớn đều cho rằng đây là hiện tượng bình thường ở các vùng biển của Việt Nam.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, PGS.TS Nguyễn Tác An, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, cho biết có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc cá dạt vào bờ.

Theo PGS.TS An, cá dạt bờ biển có thể do các yếu tố không liên quan đến động đất, như hạ âm sinh ra từ hoạt động của tàu ngầm, đặc biệt là sự ô nhiễm môi trường nước.

Môi trường biển ô nhiễm những năm gần đây cũng tạo nên những hiện tượng hiếm gặp. Dầu tràn, nước có nhiều kim loại nặng, hóa chất độc hại... khiến những loài cá sống ở tầng sâu thiếu oxy, chúng buộc phải di chuyển lên các tầng nước nông hơn để tồn tại.

Đơn cử như hiện tượng cá voi bỗng dưng tấn công người hay trôi dạt vào bờ biển cũng thường xuất phát từ các nguyên nhân nêu trên.

Vị chuyên gia cho rằng nếu cá dạt vào bờ biển ở Bãi Dài được xác định là cá trích thì có thể loại bỏ các nguyên nhân trên.

Video ghi cảnh đàn cá trích bị sóng đánh dạt vào bờ.

Cũng theo PGS. TS An, hệ sinh thái biển của Khánh Hòa ghi nhận rất nhiều cá trích. Cá trích có thói quen di cư thành đàn lớn, hàng triệu con, vào gần bờ, vịnh hoặc cửa sông để đẻ trứng vào mùa sinh sản, thường diễn ra vào sáng sớm hoặc bình minh.

"Mùa sinh sản của cá trích thường diễn ra vào các tháng mùa xuân, như tháng 3, khi nước ấm lên, cá trích di cư từ khơi xa vào các vùng biển nông ven bờ để sinh sản. Ngư dân thường gọi mùa cá chạy trứng, tức tìm nơi để đẻ.

Khi đẻ trứng, chúng bơi sát mép nước ở tầng mặt, có thể lúc đó có sóng lớn sẽ bị đánh dạt hàng loạt lên bờ biển. Và đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường, thậm chí có thể coi là tích cực vì khu vực đó môi trường biển sạch, nên cá mới chọn để đến đẻ trứng"- TS An giải thích.

Còn theo một số ngư dân địa phương, đây là hiện tượng không hiếm gặp. "Mùa này là mùa cá chạy trứng nên chúng tìm nơi đẻ. Cá trích thường đi theo đàn lớn, gặp lúc sóng to một số bị đánh dạt lên bờ"- một ngư dân nói.