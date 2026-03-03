Trong ngày bầu cử, người dân sẽ được đi metro số 1 miễn phí 03/03/2026 16:45

(PLO)- TP.HCM triển khai chương trình miễn giá vé dịch vụ vận tải hành khách công cộng cho metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên và tuyến xe buýt số 109.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu di chuyển của cử tri đến các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, TP.HCM triển khai chương trình miễn giá vé dịch vụ vận tải hành khách công cộng

Trong ngày bầu cử, người dân TP.HCM sẽ được đi metro số 1 miễn phí. Ảnh: ĐT

Theo đó, TP thực hiện miễn 100% giá vé cho hành khách đi metro số 1 và 1 tuyến xe buýt số 109 trong ngày 15-3.

Việc miễn phí vé không chỉ nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của cử tri TP mà còn khẳng định vai trò của vận tải hành khách công cộng trong việc khuyến khích người dân hạn chế xe cá nhân, giảm ùn tắc trong ngày bầu cử. Đồng thời, tăng cường sự thuận tiện cho người dân khi tiếp cận các điểm bầu cử trên khắp TP.

Cùng với chính sách miễn vé, TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị vận tải chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân sự dự phòng và tăng cường giám sát trực tuyến qua GPS/Camera để đảm bảo lộ trình xuyên suốt, an toàn.