Metro số 1 vận hành hết công suất trong dịp Tết

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) - đơn vị vận hành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cho biết, dịp Tết Nguyên đán 2026, tàu metro số 1 nhận được sự yêu thích của người dân TP.HCM và du khách trong hành trình du xuân, vui Tết.
Theo thống kê, sản lượng hành khách vận chuyển bằng tàu điện đến ngày 21-2 là 96.320 (vượt 68,4% so với kế hoạch và đạt 113,8% lượng hành khách so với cùng kỳ năm 2025) với 256 chuyến.
Với kết quả trên, tuyến metro số 1 đã đạt 100% kế hoạch thực hiện và tăng 39,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trung bình hành khách vận chuyển bình quân/đoàn tàu là 376 hành khách/đoàn tàu.
Lũy kế sản lượng hành khách vận chuyển từ ngày 7-2 đến ngày 21-2 là 948.288 hành khách, đạt 111,9% so với kế hoạch thực hiện và đạt 89,6% lượng hành khách so với cùng kỳ năm 2025, với tổng 3.793 lượt tàu.
Với lượng hành khách lớn như vậy, Công ty HURC1 đã tăng tần suất tuyến, giảm thời gian chờ đợi, chia thành nhiều giai đoạn phục vụ để giải tỏa hành khách nhanh nhất. Đáng chú ý, đêm giao thừa, tàu metro số 1 đã vận hành tới 2 giờ sáng để chờ người dân đi xem bắn pháo hoa.
3 giai đoạn phục vụ người dân vui xuân, đón Tết
Ngày 12-2 đến ngày 13-2, Công ty HURC1 đã vận hành 249 lượt tàu/ngày, thời gian hoạt động từ 5 giờ – 23 giờ, thời gian giãn cách giữa các chuyến là 7-10-12-15 phút/chuyến.
Từ ngày 14-2 đến ngày 15-2, Công ty HURC1 vận hành 256 lượt tàu/ngày, thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ, thời gian giãn cách giữa các chuyến là 7-8-10-12-15 phút/chuyến.
Từ ngày 16-2, Công ty HURC1 vận hành 250 lượt tàu, thời gian hoạt động từ 5 giờ – 23 giờ, thời gian giãn cách giữa các chuyến là 7-8-10-12-15 phút/chuyến.