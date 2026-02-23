Metro số 1 vận hành hết công suất trong dịp Tết 23/02/2026 10:29

(PLO)- Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 đã tăng tần suất tàu metro số 1 để phục vụ hành khách xuyên suốt dịp Tết Nguyên đán 2026.

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) - đơn vị vận hành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cho biết, dịp Tết Nguyên đán 2026, tàu metro số 1 nhận được sự yêu thích của người dân TP.HCM và du khách trong hành trình du xuân, vui Tết.

Tàu metro số 1 vận hành hết công suất trong dịp Tết.

Theo thống kê, sản lượng hành khách vận chuyển bằng tàu điện đến ngày 21-2 là 96.320 (vượt 68,4% so với kế hoạch và đạt 113,8% lượng hành khách so với cùng kỳ năm 2025) với 256 chuyến.

Với kết quả trên, tuyến metro số 1 đã đạt 100% kế hoạch thực hiện và tăng 39,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trung bình hành khách vận chuyển bình quân/đoàn tàu là 376 hành khách/đoàn tàu.

Lũy kế sản lượng hành khách vận chuyển từ ngày 7-2 đến ngày 21-2 là 948.288 hành khách, đạt 111,9% so với kế hoạch thực hiện và đạt 89,6% lượng hành khách so với cùng kỳ năm 2025, với tổng 3.793 lượt tàu.

Với lượng hành khách lớn như vậy, Công ty HURC1 đã tăng tần suất tuyến, giảm thời gian chờ đợi, chia thành nhiều giai đoạn phục vụ để giải tỏa hành khách nhanh nhất. Đáng chú ý, đêm giao thừa, tàu metro số 1 đã vận hành tới 2 giờ sáng để chờ người dân đi xem bắn pháo hoa.