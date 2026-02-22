Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên lực lượng thi công Metro Nhổn - Ga Hà Nội 22/02/2026 13:11

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực của Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, các nhà thầu và đặc biệt là đội ngũ kỹ sư, công nhân làm việc xuyên Tết...

Sáng 22-2 (mùng 6 tháng Giêng), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp kiểm tra công trường và động viên đội ngũ công nhân thi công Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm của Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

Tham gia đoàn công tác có Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị liên quan.

Trong không khí khẩn trương những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, tại các ga ngầm S9 – Kim Mã, S11 – Văn Miếu và S12 – Trần Hưng Đạo, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang tăng ca, tăng kíp, bám sát tiến độ.

Thủ tướng và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, khảo sát trong hầm thi công, nghe báo cáo về tiến độ các hạng mục, công tác bảo đảm an toàn lao động và chất lượng công trình.

Ghi nhận những chuyển biến tích cực của dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực của Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, các nhà thầu và đặc biệt là đội ngũ kỹ sư, công nhân làm việc xuyên Tết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trực tiếp làm việc trên công trường thi công Metro Nhổn - ga Hà Nội.

Thủ tướng nhấn mạnh muốn phát triển kinh tế - xã hội phải đi trước một bước về hạ tầng. Trong đó, hệ thống đường sắt đô thị giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối không gian, các khu chức năng, thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch và nâng cao năng lực cạnh tranh của Hà Nội. “Dự án hoàn thành sớm ngày nào, thương mại, đầu tư, du lịch phát triển ngày đó”, Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng cũng cảm ơn Nhân dân Thủ đô đã đồng hành, chia sẻ trong quá trình triển khai dự án; mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ để công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng cao nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công trường thi công Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm của thành phố, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

Nhân dịp đầu xuân mới, Thủ tướng và đoàn công tác đã thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà động viên cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, công nhân đang làm việc xuyên lễ.

Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu tiếp tục phát huy tinh thần “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, tăng tốc nhưng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, chất lượng và hiệu quả đầu tư...

Báo cáo với Thủ tướng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội Nguyễn Cao Minh, cho biết gói thầu CP03 (hầm và các ga ngầm) hiện đạt 76,30%. Máy đào hầm TBM1 đã hoàn thành khoan hầm từ ngày 1-12-2025 và đang được tháo dỡ tại ga S12; TBM2 đang thi công đoạn S11 – S12, dự kiến về ga S12 cuối tháng 3-2026.

Các kết cấu bản đỉnh, bản trung chuyển đã hoàn thành, đang triển khai bản đáy và công trình phụ trợ, cơ bản bám sát kế hoạch. Lũy kế giải ngân đến 10-2-2026 đạt hơn 25.258/34.826 tỉ đồng, tương đương 72,53%.

Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội là dự án then chốt trong chiến lược phát triển đô thị bền vững của Hà Nội. Việc thi công công trình ngầm tại khu vực trung tâm đông đúc đạt kết quả tích cực cho thấy năng lực tổ chức, quản trị dự án và làm chủ công nghệ hiện đại của các đơn vị tham gia.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu sớm đưa dự án vào khai thác, phục vụ người dân Thủ đô.