Vượt sóng đưa thùng phiếu đến với cử tri ở Côn Đảo

15/03/2026 17:04

(PLO)- Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, sóng lớn nhưng đặc khu Côn Đảo đã cử tổ công tác vận chuyển thùng phiếu phụ đến Hòn Bảy Cạnh để các cử tri là cán bộ, nhân viên kiểm lâm đang làm nhiệm vụ tại đây bỏ phiếu bầu cử.

Trong không khí hân hoan, phấn khởi của Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, đầu giờ chiều 15-3, Ủy ban bầu cử đặc khu Côn Đảo, TP.HCM đã cử tổ công tác vận chuyển thùng phiếu phụ đến Hòn Bảy Cạnh để các cử tri là cán bộ, nhân viên kiểm lâm đang làm nhiệm vụ tại đây thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Tổ công tác thuộc tổ bầu cử số 5, đơn vị bầu cử số 3 đặc khu Côn Đảo. Tham gia tổ công tác có ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo.

Tổ công tác chuyển thùng phiếu phụ xuống tàu lớn xuất phát từ Cảng tàu khách Côn Đảo để đi ra Hòn Bảy Cạnh. Ảnh: Mạnh Cường

Do thời tiết xấu, khi gần đến Hòn Bảy Cạnh, tổ công tác phải đưa thùng phiếu phụ chuyển sang chèo xuồng phao để cập vào. Ảnh: Mạnh Cường

Hòn Bảy Cạnh là hòn đảo lớn thứ hai trong quần đảo Côn Đảo. Đây là nơi có số lượng rùa biển về làm tổ, đẻ trứng, ấp nở nhiều nhất tại Việt Nam. Chỉ tính riêng năm 2025, tại đây lực lượng chức năng đã cứu hộ, di dời thành công hơn 2.900 tổ trứng với trên 275.000 quả trứng, ấp nở thành công và thả về biển hơn 186.000 cá thể rùa con.

Trên Hòn Bảy Cạnh có các cán bộ kiểm lâm của Trạm Kiểm lâm Hòn Bảy Cạnh, trực thuộc Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Thời tiết không thuận lợi, sóng to, gió lớn nên tổ công tác phải đặt thùng phiếu trong các túi để đảm bảo an toàn. Ảnh: MC

Sau khi xuất phát bằng tàu lớn từ Cảng tàu khách Côn Đảo khi đến gần Hòn Bảy Cạnh, tổ công tác phải đưa thùng phiếu phụ chuyển sang chèo xuồng phao để cập vào. Mặc dù thời tiết không được thuận lợi, sóng to, gió lớn, tuy nhiên tổ công tác đã đưa thùng phiếu phụ vượt biển an toàn đến Hòn Bảy Cạnh.

Trao thẻ cử tri đến từng cử tri là cán bộ kiểm lâm, nhân viên tại Hòn Bảy Cạnh. Ảnh: MC

Sau đó, từng thẻ cử tri, lá phiếu được trao cho các cử tri. Các cử tri là cán bộ kiểm lâm cẩn trọng bỏ vào thùng phiếu. Điều này không chỉ thể hiện ý thức trách nhiệm của người công dân mà còn góp phần làm nên ý nghĩa trọn vẹn của ngày hội non sông nơi hải đảo xa xôi.

Anh Nguyễn Viết Hoàn, Trạm Kiểm lâm Hòn Bảy Cạnh chia sẻ, trong ngày bầu cử nhưng vì nhiệm vụ nên anh và một số anh em khác không về tham gia trực tiếp bỏ phiếu bầu cử được. Ủy ban bầu cử đặc khu Côn Đảo đã cử lực lượng đưa cái thùng phiếu ra tận nơi đảo xa để các anh thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri. Anh cảm thấy rất vui vì đã hoàn thành việc bầu cử.

Cử tri trên Hòn Bảy Cạnh bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: MC

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo thông tin: Mặc dù thời tiết khó khăn, nhưng với kinh nghiệm, cũng như sự phối hợp của lực lượng Kiểm lâm, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư, đặc khu Côn Đảo đã đưa các tổ công tác và thùng phiếu phụ đến tận nơi để cử tri đang thực hiện nhiệm vụ tại các đảo nhỏ bỏ phiếu, kịp thời trong ngày 15-3.

Việc đưa thùng phiếu đến tận đảo xa là minh chứng cho tinh thần dân chủ, bảo đảm quyền bầu cử của mọi công dân, để dù ở đất liền hay nơi đầu sóng ngọn gió, mỗi lá phiếu đều được trân trọng và góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân...

Ngoài các cử tri tại Hòn Bảy Cạnh, cử tri là lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại các đảo nhỏ của Côn Đảo như Hòn Tài, Hòn Tre Lớn, Hòn Tre Nhỏ, Bông Lan, Hòn Thỏ, Hòn Cau... cũng đã được đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.