Cử tri 4 xã ở khu vực Cần Giờ dậy sớm đi bầu cử, nô nức tham gia ngày hội non sông 15/03/2026 10:47

(PLO)- Cử tri tại các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Thạnh An, TP.HCM đã có mặt từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo hướng dẫn của tổ bầu cử.

Sáng 15-3, gần 79 triệu cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đúng 6 giờ 30 phút, tại các điểm bỏ phiếu của các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Thạnh An đã tổ chức khai mạc bầu cử.

Tại các điểm bầu cử, các cử tri có mặt từ sớm và lần lượt xếp hàng, đưa phiếu cử tri, thực hiện các quy trình theo hướng dẫn của tổ bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử thuộc xã An Thới Đông. Ảnh: MINH KHA

Tại xã An Thới Đông, anh Trần Thanh Hảo (35 tuổi, cử tri địa phương) cho biết anh là một trong 23 hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng tại xã và được giao phụ trách khoảng 66 hecta rừng. Vào ngày bầu cử, anh Hảo cùng các hộ giữ rừng sẽ luân phiên chia ca để đi thực hiện quyền công dân.

Do ở vị trí gần, nên anh Hảo chỉ mất khoảng 30 phút di chuyển bằng vỏ lãi vào bờ, sau đó lấy xe máy đến điểm bỏ phiếu. Riêng những hộ giữ rừng ở sâu trong rừng phải mất hơn một giờ di chuyển vào bờ mới có thể đến điểm bầu cử.

Anh Hảo bày tỏ kỳ vọng các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ quan tâm chăm lo đời sống người dân địa phương, đặc biệt là các hộ giữ rừng, qua đó tạo điều kiện để họ yên tâm gắn bó với công tác bảo vệ rừng, góp phần vào sự phát triển của xã.

Một số hình ảnh ghi nhận tại các địa phương:

Tại điểm bầu cử số 01, xã đảo Thạnh An, đúng 6 giờ 30 phút đã bắt đầu khai mạc bầu cử cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: SONG MAI

Cử tri tại điểm bỏ phiếu đơn vị bầu cử số 02 - Miễu Bà Thạnh An. Ảnh: NGUYỄN DUY

Tại đơn vị bầu cử số 04 - trụ sở ấp Thiềng Liềng, các cán bộ tại Trạm kiểm soát Biên phòng Thiềng Liềng, thuộc Đồn Biên phòng Thạnh An, xã Thạnh An đến túc trực hướng dẫn người dân đi bầu cử, giữ an ninh trật tự. Ảnh: SONG MAI

Kiểm tra thùng phiếu tại điểm bầu cử ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An. Ảnh: SONG MAI

Cử tri mặc trang phục đẹp để tham gia bầu cử, chọn ra người đủ đức, đủ tài để đại diện tiếng nói của người dân. Ảnh: SONG MAI

Người dân ấp Thiềng Liềng cho biết sẽ bầu chọn ra các ứng cử viên xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri. Ảnh: SONG MAI

Tại điểm bỏ phiếu thuộc xã An Thới Đông, cử tri đã đi bầu cử từ sớm. Ảnh: MINH KHA

Các cử tri đến bầu cử tại xã An Thới Đông. Ảnh: MINH KHA

Tại điểm bỏ phiếu thuộc xã Cần Giờ, các cử tri tươi cười, nô nức đi bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: NGUYỄN DUY

Chính quyền xã Cần Giờ hỗ trợ tận tình các cử tri đến bỏ phiếu. Ảnh: NGUYỄN DUY

Cử tri tại xã Cần Giờ đến điểm bầu cử. Ảnh: NGUYỄN DUY

Việc kiểm tra thùng phiếu tại một điểm bỏ phiếu thuộc xã Cần Giờ diễn ra đúng quy định. Ảnh: NGUYỄN DUY

Một điểm bầu cử tại xã Bình Khánh. Ảnh: NGUYỄN DUY