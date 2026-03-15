Cử tri 4 xã ở khu vực Cần Giờ dậy sớm đi bầu cử, nô nức tham gia ngày hội non sông

(PLO)- Cử tri tại các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Thạnh An, TP.HCM đã có mặt từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo hướng dẫn của tổ bầu cử.
Sáng 15-3, gần 79 triệu cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Đúng 6 giờ 30 phút, tại các điểm bỏ phiếu của các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Thạnh An đã tổ chức khai mạc bầu cử.
Tại các điểm bầu cử, các cử tri có mặt từ sớm và lần lượt xếp hàng, đưa phiếu cử tri, thực hiện các quy trình theo hướng dẫn của tổ bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
Tại xã An Thới Đông, anh Trần Thanh Hảo (35 tuổi, cử tri địa phương) cho biết anh là một trong 23 hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng tại xã và được giao phụ trách khoảng 66 hecta rừng. Vào ngày bầu cử, anh Hảo cùng các hộ giữ rừng sẽ luân phiên chia ca để đi thực hiện quyền công dân.
Do ở vị trí gần, nên anh Hảo chỉ mất khoảng 30 phút di chuyển bằng vỏ lãi vào bờ, sau đó lấy xe máy đến điểm bỏ phiếu. Riêng những hộ giữ rừng ở sâu trong rừng phải mất hơn một giờ di chuyển vào bờ mới có thể đến điểm bầu cử.
Anh Hảo bày tỏ kỳ vọng các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ quan tâm chăm lo đời sống người dân địa phương, đặc biệt là các hộ giữ rừng, qua đó tạo điều kiện để họ yên tâm gắn bó với công tác bảo vệ rừng, góp phần vào sự phát triển của xã.