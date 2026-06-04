TP.HCM: Đảm bảo thu nhập, tăng cường bồi dưỡng công chức sau sắp xếp 04/06/2026 17:53

Chiều 4-6, tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, Sở Nội vụ TP.HCM đã thông tin về các giải pháp đảm bảo quyền lợi, thu nhập cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo Sở Nội vụ, hiện Trung ương đang sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương. Trong thời gian này, TP.HCM tiếp tục triển khai các chính sách nhằm ổn định thu nhập, đời sống cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Cụ thể, Thành phố duy trì chính sách chi thu nhập tăng thêm. Năm 2025 và 2026, hệ số chi thu nhập tăng thêm được giữ ở mức 1,5 lần mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ; đồng thời áp dụng mức chi 3 triệu đồng/tháng đối với một số trường hợp hưởng theo mức tiền cụ thể.

Chính sách này góp phần giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

TP.HCM duy trì chính sách thu nhập tăng thêm, bảo đảm quyền lợi công chức sau sắp xếp, nâng cao chất lượng phục vụ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đối với các khoản phụ cấp, Sở Nội vụ cho biết Nghị định 07/2026/NĐ-CP của Chính phủ cho phép bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các trường hợp có mức phụ cấp cao hơn quy định mới. Qua đó, quyền lợi của cán bộ, công chức bị ảnh hưởng do sắp xếp bộ máy vẫn được đảm bảo.

Liên quan công tác nâng cao năng lực đội ngũ, Sở Nội vụ xác định việc đào tạo, bồi dưỡng là nhiệm vụ trọng tâm trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp các sở, ngành tổ chức nhiều lớp tập huấn theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ trực tiếp cán bộ, công chức tại cơ sở.

Đồng thời, UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2026, với 62 lớp trong nước, 8 lớp ở nước ngoài, dành cho hơn 30.000 cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị và 168 xã, phường, đặc khu. Nội dung tập trung vào kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng chuyên môn theo vị trí việc làm.

Song song đó, TP.HCM triển khai Đề án của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở giai đoạn 2026-2031. Sở Nội vụ đang rà soát, lập danh sách các trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.