TP.HCM sẽ giao biên chế chính thức các xã, sở ngành trong tháng 7 26/06/2026 15:06

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu rà soát tình hình quản lý, sử dụng biên chế tại các xã, phường, đặc khu và các sở, ngành để trong tháng 7 phải ban hành quyết định giao biên chế chính thức.

Sáng 26-6, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 về công tác tổ chức xây dựng Đảng; giao ban chuyên đề công tác cán bộ, đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 về công tác tổ chức xây dựng Đảng sáng 26-6. Ảnh: THANH THÙY

Giao biên chế chính thức làm cơ sở sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ đồng bộ

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận những nỗ lực của ngành tổ chức xây dựng Đảng, đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn trong điều kiện nhiều áp lực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục. Một số địa phương còn thiếu cán bộ đáp ứng yêu cầu để đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng, vẫn còn tình trạng cán bộ lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ. Theo bà, nếu sau một thời gian vẫn không đáp ứng yêu cầu thì phải mạnh dạn rà soát, sắp xếp lại.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cũng lưu ý việc đánh giá cán bộ hàng quý ở một số nơi còn nể nang, chưa phản ánh đúng thực chất mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chưa tạo động lực cho cán bộ làm tốt.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, bà Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan và Ban Thường vụ các xã, phường, đặc khu rà soát, hoàn thiện mô hình, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Bà cũng thông tin, Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công các Thường vụ Thành ủy trực tiếp làm việc với từng địa phương để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Song song đó, tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ, kịp thời đề xuất sắp xếp, luân chuyển đối với những trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu hoàn thiện phân bổ biên chế trong tháng 7. Ảnh: THANH THÙY

Đối với nhiệm vụ thuộc Ban Tổ chức Thành ủy, bà Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu khẩn trương rà soát tình hình quản lý, sử dụng biên chế tại các xã, phường, đặc khu và các sở, ngành để tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy phân bổ biên chế năm 2026, chuẩn bị phương án phân bổ giai đoạn 2027-2030. Bà yêu cầu trong tháng 7 phải ban hành quyết định giao biên chế chính thức cho các xã, phường, đặc khu và các sở, ngành, làm cơ sở sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ đồng bộ.

Ban Tổ chức Thành ủy cũng cần nghiên cứu việc bố trí thêm cấp phó chủ tịch UBND ở những địa phương được tăng số lượng cấp phó; tham mưu tổ chức thi tuyển công chức, viên chức tại những nơi còn thiếu nhân sự. Đồng thời xây dựng cơ chế tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, bảo đảm phát huy đúng năng lực sau tuyển dụng.

Trong quý III, Phó Bí thư Thành ủy TP yêu cầu các địa phương phải rà soát toàn bộ nhiệm vụ được TP phân cấp, ủy quyền ở cả khối Đảng và khối chính quyền; xác định rõ nhiệm vụ thực hiện hiệu quả để tiếp tục triển khai, nhiệm vụ vượt quá khả năng thì mạnh dạn đề xuất điều chỉnh hoặc chuyển về thành phố nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý.

Nhiều mô hình tập huấn hỗ trợ cơ sở

Báo cáo tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Thái Thị Bích Liên cho biết, đến hết tháng 5-2026, Đảng bộ TP.HCM có 2.455 tổ chức cơ sở Đảng với gần 390.900 đảng viên.

Ông Huỳnh Văn Dân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cũng thông tin, trong 6 tháng đầu năm, công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy.

Nhiều mô hình hay được triển khai hiệu quả, như mô hình tập huấn trực tiếp gắn với phương châm “cầm tay chỉ việc” sát thực tiễn cơ sở; mô hình thành lập 3 tổ công tác chỉ đạo theo khu vực, điều hành linh hoạt, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh tại cơ sở.

TP.HCM cũng triển khai mô hình biệt phái, tăng cường công chức sở, ngành về cơ sở; mô hình xây dựng chính quyền số dùng chung theo hướng tinh gọn, số hóa và phi địa giới hành chính.

Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM đã tập trung tham mưu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; tổ chức mô hình sinh hoạt chi bộ mẫu nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Tuy nhiên, ông Huỳnh Văn Dân cho biết công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên ở một số địa bàn, lĩnh vực, nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, học sinh, sinh viên và lực lượng lao động trẻ còn gặp nhiều khó khăn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng tuy đạt nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn những hạn chế về tính đồng bộ của dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực chuyên trách...