Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 24/06/2026 19:33

(PLO)- Đảng uỷ Công an Trung ương tiếp tục khẳng định rõ nét sự tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, gương mẫu, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hành động bằng các công tác rất cụ thể.

Chiều 24-6, tại Hà Nội, Đảng uỷ Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương…

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2026, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2026 để cho ý kiến đối với một số nội dung theo thẩm quyền.

Đại tướng Lương Tam Quang cho biết: “Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ XIII và các nghị quyết chiến lược của Trung ương Đảng qua một năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp và Công an địa phương 2 cấp. Theo đó, việc lãnh đạo tổ chức triển khai các mặt công tác Công an 6 tháng đầu năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền móng cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo”.

Hội nghị hôm nay được tổ chức để rà soát, đánh giá tiến độ, chất lượng hiệu quả các mặt công tác trọng tâm 6 tháng đầu năm 2026 của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Công an Trung ương lần thứ VIII và Nghị quyết về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2026...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu, cho ý kiến vào các văn bản gồm: Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026 trong Đảng bộ Công an Trung ương; Dự thảo Báo cáo sơ kết kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2026 của Bộ Công an; Báo cáo công việc Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã giải quyết giữa các kỳ họp…

Ngoài ra, hội nghị nghe các lãnh đạo trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trình bày 6 báo cáo chuyên đề…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong kết quả đạt được của hệ thống chính trị có đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng Công an nhân dân.

Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương.

Đồng tình với đánh giá của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh thêm một số kết quả nổi bật của lực lượng Công an nhân dân từ đầu năm 2026 đến nay. Trong đó, Đảng uỷ Công an Trung ương tiếp tục khẳng định rõ nét sự tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, các chủ trương chiến lược của Đảng, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hành động bằng các công tác rất cụ thể.

Công tác tham mưu chiến lược tiếp tục có bước tiến mới. Tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm sâu; đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, lừa đảo đạt nhiều kết quả tích cực. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chuyển đổi số quốc gia...

Sơ kết một năm thực hiện mô hình mới của hệ thống chính trị cho thấy, lực lượng Công an tiếp nhận, triển khai 5 nhiệm vụ mới kết quả phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc Hội nghị.

Về công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhấn mạnh một số vấn đề, trong đó quyết liệt triển khai bảo vệ an ninh quốc gia theo đúng tư duy, nhận thức mới của Đảng; mở rộng phạm vi bảo vệ, tăng cường năng lực, giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống. Tập trung tham mưu xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò gương mẫu thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tập trung xây dựng lực lượng Công an nhân dân Ba Nhất và thực hiện mục tiêu hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ…

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đồng chí được Bộ Chính trị tín nhiệm chỉ định tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang, cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo lực lượng Công an thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.