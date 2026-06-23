Diễn biến mới nhất về siêu bão Mekkhala và cơn bão mới sắp hình thành 23/06/2026 12:09

(PLO)- Ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, bão Mekkhala đã mạnh lên thành siêu bão. Lúc này cũng vừa hình thành một áp thấp nhiệt đới mới, khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển song song với siêu bão Mekkhala.

Sáng 23-6, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết đêm qua, bão Mekkhala đã mạnh lên cấp 16 (cấp siêu bão). Vị trí lúc 4 giờ ngày 23-6 của siêu bão Mekkhala ở vào khoảng 18,8N-125,2E, cường độ mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Hiện tại, siêu bão đang ở phía Đông đảo Luzon (Philippines).

Bão đang bắt đầu đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, đi dọc theo vùng biển phía Đông Philippines để hướng về phía đảo Okinawa và miền nam Nhật Bản.

Theo số liệu thống kê, siêu bão Mekkhala là cơn bão tháng 6 mạnh nhất trong vòng 22 năm qua tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, bão Mekkhala đã mạnh lên thành siêu bão. Lúc này cũng vừa hình thành một áp thấp nhiệt đới mới, khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển song song với siêu bão Mekkhala.

Dự báo trong 12-24 giờ tới, siêu bão Mekkhala di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/giờ và có dấu hiệu đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, hướng về phía vùng biển phía Nam của Nhật Bản, cường độ vẫn duy trì ở cấp 16 (cấp siêu bão), giật trên cấp 17.

Sau đó bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, tiếp theo là hướng Đông Bắc hướng về phía vùng biển phía vịnh Tosa của Nhật Bản và suy yếu dần. Cơ quan khí tượng Việt Nam cho biết vẫn đang theo dõi diễn biến của cơn bão Mekkhala này.

Ngoài siêu bão Mekkhala thì ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương lúc này cũng vừa mới hình thành một áp thấp nhiệt đới mới. Vị trí lúc 4 giờ sáng nay (23-6) ở vào khoảng 14,9N-146,2E. Áp thấp nhiệt đới này cũng có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới, hướng di chuyển song song với siêu bão Mekkhala và cũng không di chuyển vào Biển Đông.