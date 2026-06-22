Chủ tịch Thanh Hóa chỉ đạo đẩy nhanh các dự án trọng điểm 22/06/2026 16:50

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh sau khi trực tiếp kiểm tra các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trong năm 2026.

Ngày 22-6, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ông Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thi công Dự án xây dựng cầu Ngọc Lẫm 2, xã Trường Giang, huyện Nông Cống (cũ). Dự án có tổng mức đầu tư 110 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn đang được thi công theo kế hoạch và sớm đưa vào sử dụng góp phần phát triển kinh tế cho địa phương. Ảnh: PHONG SẮC

Ghi nhận thực tế, công trình đã hoàn thành lao lắp dầm 6/6 nhịp cầu, cơ bản hoàn thiện nhiều hạng mục quan trọng. Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành và nhà thầu đang tiến hành thi công các hạng mục còn lại theo kế hoạch.

Tại công trường, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trong tháng 12-2026.

Ông Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh, dự án hoàn thành sẽ góp phần tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực cũng như bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Hoài Anh kiểm tra tiến độ thi công Dự án xây dựng cầu Ngọc Lẫm 2, xã Trường Giang, huyện Nông Cống (cũ). Ảnh: PHONG SẮC

Tại Dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn có tổng mức đầu tư 1.345 tỉ đồng, hiện liên danh các nhà thầu đã thi công đạt khoảng 372/729 tỉ đồng, tương đương 51,7% giá trị hợp đồng.

Theo đó, Dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn được đầu tư xây dựng gồm 2 tuyến giao thông.

Tuyến đường tỉnh 512, đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Thọ Xuân - Nghi Sơn, có chiều dài khoảng 10,4 km. Trong đó, đoạn qua địa phận phường Tân Dân dài 3,95 km; qua xã Các Sơn dài 3,7 km; qua xã Tượng Lĩnh dài 2,7 km.

Tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn từ cầu Hổ đến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, có chiều dài 3 km.

Sau khi kiểm tra dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương và ngành chức năng, trong đó yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia. Ảnh: PHONG SẮC

Ông Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các nhà thầu chủ động nguồn vật liệu phục vụ thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn trước ngày 31-12, đồng thời đặc biệt chú trọng chất lượng công trình, an toàn lao động và an toàn cho người dân trong khu vực dự án.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà và Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia.

Cả hai dự án này đều do Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư.