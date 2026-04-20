Chủ tịch Thanh Hóa kiểm tra siêu dự án gốm sứ 220 triệu USD của Tập đoàn Hoa Liên 20/04/2026 21:51

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Tập đoàn Hoa Liên và các đơn vị thi công thực hiện Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Ngày 20-4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Hoài Anh, cùng đoàn công tác đã kiểm tra và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Hoa Liên về tiến độ thi công Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam.

Dự án được triển khai tại Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ, trên địa bàn xã Nông Cống và xã Yên Thọ. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Gốm sứ ETRILLION, trực thuộc Công ty CP Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam, là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất gốm sứ với các thương hiệu Hualian, Hong Guan Kiln và Torch.

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư 220 triệu USD, ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường. Khi hoàn thành, dự án dự kiến tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 4.700 lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Hoài Anh (áo xanh), kiểm tra tiến độ thi công Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam. Ảnh: ĐT

Theo kế hoạch, dự án được chia thành 3 giai đoạn, hoàn thành toàn bộ vào năm 2030. Giai đoạn 1 triển khai từ tháng 8-2025 đến tháng 6-2026, dự kiến đưa vào vận hành từ đầu quý III-2026.

Tại buổi làm việc, Tập đoàn Hoa Liên kiến nghị tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu chính sách ưu đãi đầu tư cho dự án với mức cao nhất, tiếp tục áp dụng cơ chế “luồng xanh” trong thủ tục hành chính...

Phối cảnh Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam. Ảnh: ĐT

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa nêu rõ quan điểm sẽ tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ với công ty để dự án triển khai đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Hoài Anh đánh giá cao và biểu dương tiến độ đầu tư Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam tại Thanh Hóa của Tập đoàn Hoa Liên.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn Hoa Liên, đồng thời yêu cầu sau khi dự án đưa vào hoạt động quan tâm giải quyết việc làm cho người dân địa phương. Ảnh: ĐT

Liên quan đến những đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn Hoa Liên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ, tỉnh Thanh Hóa và các ngành, đơn vị chức năng hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hai tuyến đường ngoài hàng rào Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ theo đề xuất của tập đoàn. Hai tuyến đường này sẽ đi vào sử dụng trong thời gian sớm nhất có thể.

Đối với đề xuất về chính sách ưu đãi đầu tư cho dự án, ông Nguyễn Hoài Anh yêu cầu Tập đoàn phối hợp với ngành chức năng của tỉnh rà soát và thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Quan điểm của tỉnh Thanh Hóa là sẽ vận dụng mức ưu đãi tối đa cho Tập đoàn Hoa Liên theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Giai đoạn 1 của Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: ĐT

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị, Tập đoàn Hoa Liên và các đơn vị thi công quan tâm thực hiện dự án theo đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình xây dựng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động. Sau khi dự án được đưa vào vận hành, cần quan tâm, tạo điều kiện thu hút lao động, giải quyết việc làm cho người dân địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa làm việc với Tập đoàn Hoa Liên. Ảnh: ĐT

Sau khi kiểm tra và làm việc về tiến độ thực hiện Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam, ông Nguyễn Hoài Anh đã đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến tỉnh lộ 505, huyện Nông Cống (cũ); Dự án Đường nối khu công nghiệp Tượng Lĩnh đi tỉnh lộ 525, huyện Nông Cống (cũ) và Dự án xây dựng cầu Ngọc Lẫm 2, xã Trường Giang, huyện Nông Cống (cũ). Ba dự án này đều do Ban Quản lý dự án công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa làm chủ đầu tư.