Gia Lai đề xuất Trung ương hỗ trợ 152.000 tỉ đồng để đầu tư 13/05/2026 19:41

Ngày 13-5, Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc với tỉnh Gia Lai về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Quốc hội liên quan mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt hai con số; các dự án giao thông trọng điểm quốc gia trên địa bàn.

Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc với tỉnh Gia Lai.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, cho biết tỉnh sở hữu nhiều lợi thế chiến lược như hệ thống cảng biển nước sâu, hai sân bay cùng mạng lưới giao thông kết nối liên vùng gồm cao tốc, quốc lộ và đường sắt. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, yếu tố then chốt là huy động nguồn lực đầu tư.

Hiện tỉnh có tổng nhu cầu vốn đầu tư khoảng 223.000 tỉ đồng; trong đó đề xuất Trung ương hỗ trợ khoảng 152.000 tỉ đồng và khoảng 11.000 tỉ đồng vốn ODA để đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược.

Hiện địa phương đang quyết tâm hoàn thành tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku vào năm 2028 nhằm phá vỡ điểm nghẽn kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển cho khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.

Ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, đánh giá cao về cách làm khá bài bản của tỉnh Gia Lai khi xây dựng kịch bản tăng trưởng đồng bộ theo từng ngành, lĩnh vực; có cơ chế phân công, theo dõi và đánh giá tiến độ cụ thể.

Địa phương cũng chủ động rà soát cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Theo ông Toàn, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, địa phương phải tiếp tục phát huy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội dung, kiến nghị để đoàn công tác tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.