Rừng cao su ở Gia Lai giao cho doanh nghiệp có đến 70% chết, kém phát triển 11/05/2026 14:22

(PLO)- UBND tỉnh Gia Lai đề xuất Bộ NN&MT trình Chính phủ cho phép các doanh nghiệp chuyển đổi hơn 22.000 ha cao su bị chết, kém phát triển.

Ngày 11-5, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm việc với 16 doanh nghiệp trồng cao su thuộc chương trình chuyển đổi 50.000 ha rừng nghèo sang trồng cao su để xem xét, tháo gỡ chuyển đổi hơn 22.000 ha cao su bị chết, kém phát triển sang dự án khác.

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với 16 doanh nghiệp trồng cao su thuộc chương trình chuyển đổi 50.000 ha rừng nghèo sang trồng cao su.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), trong giai đoạn 2007 - 2014, UBND tỉnh Gia Lai đã tạm giao đất cho 16 doanh nghiệp thực hiện 44 dự án chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su với diện tích hơn 32.000 ha.

Qua đánh giá, các doanh nghiệp trồng 25.000 ha cao su, trong đó chỉ có 8.000 ha cao su sinh trưởng, phát triển bình thường, chiếm 31%. Còn lại hơn 17.000 ha cao su bị chết, kém phát triển. Diện tích chưa trồng cao su hơn 3.000 ha, giao về địa phương quản lý gần 1.900 ha.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai đã có báo cáo đề xuất Bộ NN&MT trình Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép các doanh nghiệp xử lý, chuyển đổi hơn 22.000 ha cao su bị chết, kém phát triển và diện tích chưa trồng cao su sang các dự án khác như trồng trọt, chăn nuôi, năng lượng…

Tại cuộc họp, đại diện 16 doanh nghiệp đã có báo cáo kế hoạch triển khai chuyển đổi của doanh nghiệp cũng như đề xuất tỉnh hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Khoảng 70% diện tích trồng cao su đã bị chết, kém phát triển.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp phải xây dựng và báo cáo ngay các dự án chuyển đổi đối với diện tích cao su chết, kém phát triển. Các dự án phải đảm bảo tính khả thi và triển khai ngay được.

Theo đó, tỉnh sẽ thành lập tổ công tác để thẩm định dự án, nếu không khả thi tỉnh sẽ tiến hành thu hồi đất để định hướng triển khai dự án khác.

Ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh ưu tiên lớn nhất của địa phương là chuyển sang thực hiện các dự án về nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn, đưa Gia Lai trở thành điểm nhấn về vùng nguyên liệu nông sản lớn của cả nước.

Các doanh nghiệp cần nghiêm túc triển khai dự án, không để xảy ra tình trạng làm cho có để giữ đất hoặc chuyển nhượng, mua bán dự án.