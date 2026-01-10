Lý do Gia Lai thu hồi dự án trồng cao su của Tập đoàn Đức Long 10/01/2026 12:00

(PLO)- UBND tỉnh Gia Lai đã thu hồi quyết định chủ trương đầu tư dự án trồng cao su của Tập đoàn Đức Long do doanh nghiệp không thực hiện dự án, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định thu hồi quyết định phê duyệt dự án đầu tư trồng cao su tại xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh (nay là xã Ia Le) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Tập đoàn Đức Long) năm 2014.

Việc thu hồi nhằm thực hiện kết luận thanh tra số 263/KL-TTCP ngày 19-7-2024 của Thanh tra Chính phủ. Kết luận xác định chủ đầu tư không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không thực hiện dự án, hết thời hạn đầu tư theo quy định.

Diện tích đất giao cho Tập đoàn Đức Long tại xã Ia Le bị thu hồi. Ảnh: LK.

Trước đó, ngày 28-6-2025, UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định thu hồi hơn 764 ha đất của Tập đoàn Đức Long và giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn quản lý tại tiểu khu 1130 và 1134, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh.

Như PLO đưa tin, ngày 19-7-2024, Thanh tra Chính phủ kết luận về trách nhiệm của UBND tỉnh Gia Lai trong quản lý, sử dụng đất đai, đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường; hoạt động khai thác khoáng sản và quản lý đầu tư xây dựng.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai chấm dứt hoạt động đối với dự án trồng cao su trên đất rừng nghèo do Tập đoàn Đức Long làm chủ đầu tư tại huyện Chư Pưh với diện tích gần 900 ha.

Theo Thanh tra Chính phủ, dự án được cấp chủ trương năm 2011 và cho thuê đất từ năm 2014. Tuy nhiên, sau hơn 11 năm, công ty mới chỉ thực hiện một số công đoạn chuẩn bị. Đến nay, Tập đoàn Đức Long chưa trồng cao su, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước số tiền hơn 13,7 tỉ đồng.

Cơ quan thanh tra cũng xác định năm 2017, UBND tỉnh Gia Lai cho Tập đoàn Đức Long tiếp tục triển khai dự án trên diện tích 209 ha đất lâm nghiệp chưa có rừng và 554 ha đất có rừng tự nhiên nghèo kiệt là không đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trách nhiệm chính thuộc về cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Giám đốc Sở KH&ĐT, Cục trưởng Cục Thuế Gia Lai và các tổ chức, cá nhân liên quan qua các thời kỳ.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất theo quy định; đồng thời thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.