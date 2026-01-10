Lý do Gia Lai thu hồi dự án trồng cao su của Tập đoàn Đức Long

UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định thu hồi quyết định phê duyệt dự án đầu tư trồng cao su tại xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh (nay là xã Ia Le) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Tập đoàn Đức Long) năm 2014.
Việc thu hồi nhằm thực hiện kết luận thanh tra số 263/KL-TTCP ngày 19-7-2024 của Thanh tra Chính phủ. Kết luận xác định chủ đầu tư không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không thực hiện dự án, hết thời hạn đầu tư theo quy định.
Trước đó, ngày 28-6-2025, UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định thu hồi hơn 764 ha đất của Tập đoàn Đức Long và giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn quản lý tại tiểu khu 1130 và 1134, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh.
Như PLO đưa tin, ngày 19-7-2024, Thanh tra Chính phủ kết luận về trách nhiệm của UBND tỉnh Gia Lai trong quản lý, sử dụng đất đai, đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường; hoạt động khai thác khoáng sản và quản lý đầu tư xây dựng.
Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai chấm dứt hoạt động đối với dự án trồng cao su trên đất rừng nghèo do Tập đoàn Đức Long làm chủ đầu tư tại huyện Chư Pưh với diện tích gần 900 ha.
Theo Thanh tra Chính phủ, dự án được cấp chủ trương năm 2011 và cho thuê đất từ năm 2014. Tuy nhiên, sau hơn 11 năm, công ty mới chỉ thực hiện một số công đoạn chuẩn bị. Đến nay, Tập đoàn Đức Long chưa trồng cao su, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước số tiền hơn 13,7 tỉ đồng.
Cơ quan thanh tra cũng xác định năm 2017, UBND tỉnh Gia Lai cho Tập đoàn Đức Long tiếp tục triển khai dự án trên diện tích 209 ha đất lâm nghiệp chưa có rừng và 554 ha đất có rừng tự nhiên nghèo kiệt là không đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Trách nhiệm chính thuộc về cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Giám đốc Sở KH&ĐT, Cục trưởng Cục Thuế Gia Lai và các tổ chức, cá nhân liên quan qua các thời kỳ.
Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất theo quy định; đồng thời thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Dự án chuyển 50.000 ha rừng nghèo trồng cao su: 70% chết, kém phát triển
Tháng 9-2025, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương đánh giá toàn diện chương trình chuyển đổi 50.000 ha rừng nghèo sang trồng cao su ở phía Tây của tỉnh.
Đồng thời, báo cáo định hướng xử lý hơn 17.600 ha cây cao su bị chết, kém phát triển gắn với việc phục hồi rừng và nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi chuyển đổi sang dự án chăn nuôi, trồng trọt.
Theo Sở NN&MT, từ năm 2008, chương trình chuyển đổi 50.000 ha rừng nghèo sang trồng cây cao su có 16 doanh nghiệp thực hiện 44 dự án với tổng diện tích 32.405 ha.
Trong đó, diện tích đã khai hoang, trồng cao su là 25.535 ha. Chỉ có 7.884 ha cây phát triển bình thường (chiếm 30,9%), còn lại bị chết, kém phát triển. Diện tích cao su chết và kém phát triển liên tục gia tăng: năm 2018 có 12.039 ha; năm 2022 là 16.364 ha và đến năm 2025 tăng lên 17.651 ha.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở NN&MT đánh giá cụ thể từng dự án, diện tích từng loại đất, cây trồng, năng suất, hiệu quả; diện tích không trồng được cây cao su. Qua đó, làm rõ nguyên nhân trước đây đủ điều kiện trồng nhưng đến nay cây chết, kém hiệu quả.
Tỉnh cũng yêu cầu đề xuất chuyển đổi diện tích cao su bị chết, kém phát triển sang thực hiện các dự án trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với quy hoạch và từng loại đất, đảm bảo hiệu quả kinh tế.